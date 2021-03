JAKARTA - Pemerintah menyiapkan Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) untuk para mahasiswa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengubah skema bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada 2021. Skema tahun ini jauh berbeda dari 2020.

Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan skema KIPK di tahun 2020 mencakup total anggaran Rp1,3 triliun dengan semua biaya pendidikan per mahasiswa yang sama rata, yaitu Rp2.400,000 untuk 200.000 mahasiswa, dimana biaya hidup per mahasiswa disamakan untuk semua daerah di seluruh Indonesia sebesar Rp700.000 per bulan. Hal ini memperjelas soal perubahan kebijakan satuan biaya KIPK.

Ada sejumlah fakta menarik dari BLT khusus mahasiswa. Berikut Okezone merangkumnya pada, Minggu (28/3/2021).

1. Total Anggaran Rp2,5 Triliun.

Perubahan yang diterapkan untuk tahun 2021, Mendikbud mengurai, total anggaran KIPK pada 2021 kita naikan sampai Rp2,5 triliun. Jumlah penerimanya tetap 200.000 mahasiswa.

2. Jumlah Penerima 200.000 mahasiswa

Pada tahun ini, pemerintah akan tetap menyalurkan BLT khusus mahasiswa. Di mana ditargetkan, jumlah mahasiswa akan mendapatkan bantuan adalah 200.000 mahasiswa.

3. Rincian BLT Mahasiswa Di tahun 2021, biaya pendidikan per mahasiswa program studi dengan akreditasi A sebesar Rp8.000.000 (batas maksimum di Rp12.000.000), untuk program studi dengan akreditasi B sebesar Rp4.000.000, dan program studi dengan akreditasi C sebesar Rp2.400.000. Selanjutnya untuk biaya hidup per mahasiswa, biaya hidup dibagi menjadi 5 klaster daerah sesuai indeks harga berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas 2019). Klaster 1 sebesar Rp800.000 , klaster 2 sebesar Rp950.000, klaster 3 sebesar Rp1.100.000, Klaster 4 sebesar Rp1.250.000, dan Klaster 5 sebesar Rp1.400.000.