JAKARTA - Pemerintah akan menyampaikan hasil pertemuan kerja sama bilateral dengan otoritas China pada Sore ini. Pernyataan pers tersebut langsung disampaikan Menteri BUMN, Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Konferensi pers sendiri dilakukan secara daring Sebab, ketiga pejabat negara tersebut masih berada di Fujian, China.

Baca Juga: Erick Thohir hingga Mendag Lutfi ke China, Tawarkan Proyek Baterai Listrik

"Kementerian Luar Negeri is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Press Briefing Menlu, Mendag, Menteri BUMN dari Tiongkok Time, Jumat April 2, 2021 05:00 PM Jakarta," tulis undangan yang diterima wartawan, Jumat (2/3/2021).

Erick pernah membocorkan agenda kerja sama bilateral Indonesia dengan sejumlah negara mitra. Dalam kesempatan lain, dia mengutarakan pihaknya berupaya menggaet sejumlah investor asing untuk menjadi mitra Indonesia Battery Holding (IBH) atau Indonesia Battery Corporation (IBC).

Baca Juga: Menhub: Pemerintah Gandeng Bank Dunia Siapkan Peta Jalan Mobil Listrik

IBC sendiri baru saja diresmikan Kementerian BUMN pada Jumat, pekan keempat Maret 2021. Dimana, holding ini dipercayakan akan mengelola industri baterai kendaraan listrik di dalam negeri.

Holding terdiri dari Mining and Industry Indonesia atau MIND ID, PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, dengan masing-masing kepemilikan saham 25 persen. IBH sendiri akan difokuskan pada rantai pasok (value chain) baterai listrik.

Tak hanya China, targetnya sejak April tahun ini, delegasi akan mengunjungi Amerika Serikat dan Jepang. "Pertengahan April Pak Menko, saya dan Mendag, juga kami akan ke Amerika. Salah satunya melihat potensi kerjasama dengan pihak di AS. Kami ada rencana mendatangi negeri Jepang yang ingin bicara hal yang sama," tutur dia. Saat ini, pemerintah sudah memfinalisasikan negosiasi dengan dua produsen baterai dunia, yakni LG Chem Ltd dan Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL). Kedua perusahaan itu sepakat menjadi mitra kerja IBC untuk memproduksi baterai untuk kendaraan listrik.