JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi kreasi anak muda di Bandung, Jawa Barat. Dia menilai, sikap kreatifitas itu karena didorong oleh cara berpikir Gubernur Jabar, Ridwan Kamil yang out of the box.

"Teman-teman di Bandung, karena Bandung ini terkenal dengan kreasi-kreasinya seperti Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil, yang bisa berpikir out of the box," ujar Luhut, Sabtu (3/4/2021).

Luhut memandang, Jawa Barat, menjadi gudang anak-anak muda yang punya kreasi-kreasi yang baik. Karena itu, pemerintah perlu memanfaatkan sipak generasi milenial Bandung untuk mendorong pemaksimalan produk-produk dalam negeri.

"Presiden waktu saya laporkan angka ini, beliau mendorong supaya kita lebih kreatif lagi dalam memanfaatkan, sehingga kita mengurangi impor kita dari luar negeri dan memutar dana tadi di dalam negeri yang menciptakan lapangan kerja dan membuat kita lebih hemat," tutur dia.

Pemerintah memiliki belanja modal barang 2021 sebesar Rp1.300 triliun. Dari jumlah itu, sebeaar Rp250 triliun yang bisa dihemat. Dana penghematan sendiri akan digunakan untuk membelanjakan barang produk dalam negeri. "Kita manfaatkan ini, sehingga kita menggunakan produk-produk dalam negeri," ujarnya. Luhut mengapresiasi Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki beserta jajaran, yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut. Dia juga mengapresiasi dukungan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah Jawa Barat sehingga dapat melaksanakan kegiatan peluncuran kampanye pada Sabtu ini.