JAKARTA - Perayaan HUT ke-6, iNews menggelar iNews Maker Awards 2021 bertema “Outsmart The Pandemic : Fostering Innovation and Agility to Survive in Uncertainty” yang menjadi wujud komitmen televisi berita yang berperan aktif dalam usaha melawan Covid-19.

Di Indonesia penyebaran Covid-19 seluruh provinsi membuat pertumbuhan ekonomi terkoreksi sehingga semua pihak bahu-membahu berkontribusi secara maksimal dalam penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan peningkatanan kesejahteraan sosial.

Untuk itu sebagai bentuk apresiasi, penghargaan bergengsi iNews Maker Awards 2021 ini dianugerahkan kepada kementerian, lembaga negara atau swasta yang telah menunjukkan langkah-langkah responsif, inovatif, antisipatif dan kolaboratif di masa pandemi Covid-19 dengan 15 kategori.

Dalam kesempatan tersebut, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengutarakan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang turun dan berkontribusi langsung mengatasi dampak pandemi Covid-19.

“Tentunya apresiasi kepada lembaga ataupun pihak-pihak yang memberikan kontribusi positif. Tapi juga memberikan contoh menunjukan kepada masyarakat bahwa pihak-pihak atau lembaga-lembaga kementerian ini perlu diberikan apresiasi, dan sebagai juga role model nantinya bagi yang lain,” kata Hary Tanoesoedibjo, Rabu (7/4/2021).

Sebagai penerima penghargaan “The Best State Institution in Health Issues” untuk Kementerian BUMN dan “The News Maker in Pandemic Issues”, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa penghargaan yang diterima justru akan lebih memacu percepatan transformasi di BUMN agar Indonesia dapat bersaing secara global.

“Saya rasa saya mengucapkan terimakasih tentu ini apresiasi yang luar biasa dari INews dan para dewan juri, saya yakin penilaian ini sangat independen karena dewan jurinya saja profesor, doktor semua, tetapi intinya bukan disitu tetapi bagaimana tentu kami dari kementerian BUMN dengan penghargaan ini, bukan justru membuat kami terlena, justru memacu seluruh BUMN untuk bergerak untuk bertransformasi dan peduli kepada situasi pada saat ini, kita tiada henti-hentinya juga, coba mendorong bantuan-bantuan kepada masyarakat.

“Tidak hanya pada saat Covid, tapi juga bencana kemarin kita juga turun, dan kita berharap terlepas dari tugas itu, secara korporasi harus sehat karena kenapa, nanti kita bisa deviden kepada negara dan deviden ini dipakai lagi oleh negara untuk program-program untuk rakyat,” lanjutnya.

Award juga diberikan kepada perusahaan atau organisasi lainnya yang telah menunjukkan keberhasilan dalam langkah-langkah strategis inovatif terhadap proses bisnis atau menunjukkan inisiatif inovasi tertentu pada suatu fungsi manajemen yang bersifat strategik, sehingga berdampak signifikan mengangkat kinerja perusahaan di masa pandemi Covid-19.

iNews Maker Awards 2021 juga menyematkan predikat The Best CEO kepada figur pemimpin perusahaan yang mampu menginspirasi, serta memimpin perubahan di perusahaan untuk beradaptasi sehingga mampu bertahan bahkan unggul dalam kondisi pandemi yang menekan.

Di HUT ke 6, harapannya iNews terus dapat memberitakan konten yang inspiratif dan informatif kepada masyarakat, sekaligus berperan aktif dalam kontribusi membangun bangsa.

Berikut ini daftar penerima iNews Maker Awards 2021:

1. Pegadaian - The Best Innovation In Marketing, Product, And Services

2. Mark Dynamics Indonesia - The Best Innovation In Operations

3. Bank Syariah Indonesia - The Best In Emerging Synergetic Business Initiative

4. Pelindo 1 - The Best Innovation In Financial And Risk Management

5. Bank Negara Indonesia - The Best Innovation In CSR

6. Pupuk Indonesia - The Best Innovation In Social Business Model

7. Bank Rakyat Indonesia - Best Of The Best Innovative Company

8. CEO PT Bank Rakyat Indonesia Sunarso - The Best CEO

9. Kementerian BUMN - The Best State Institution In Health Issues Handling

10. Kementerian Keuangan - The Best State Institution In Economic Recovery

11. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah - The Best State Institution In Social Welfare Enhancement

12. Menteri BUMN Erick Thohir - The News Maker In Pandemic Issues

13. Sasa Inti - The Best Marketing Campaign

14. Bank Mandiri - The Best In Digital Ecosystem Integration

15. Badan Narkotika Nasional - The Best Process Adaptation To Sustain High Performance In Pandemic