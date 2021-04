JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bos PT Borneo Lumbung Energy and Metal Tbk (BLEM), Samin Tan pada 6 April 2021. Samin Tan ditangkap KPK terkait kasus kesepakatan kontrak kerja dan pembangunan Riau I.

Samin Tan telah ditetapkan buronan oleh KPK setelah dua kali mangkir dari pemeriksaan sebagai tersangka pada 2 Maret 2020 dan 28 Februari 2020. Kini, dia ditangkap KPK atas dugaan korupsi pengurusan izin tambang batu bara.

Okezone telah merangkum beberapa fakta menarik kasus penangkapan buronan Samin Tan, Sabtu (10/4/2021).

1. Pernah Masuk Daftar Orang Terkaya di Indonesia Versi Forbes

Samin pernah menjadi crazy rich Indonesia versi majalah ekonomi Amerika Serikat (AS), Forbes 2011 lalu. Masuk daftar orang terkaya itu seiring dengan jumlah kekayaannya yang mencapai USD940 juta atau setara dengan Rp13,624 triliun (kurs Rp14,537 per dolar AS).

2. Berikut Rekam Jejak Karier Samin Tan

Dia pernah menduduki sederet jabatan di korporat, seperti Chairman di Bumi Plc per 26 Mei 2012, perusahaan yang menguasai 28 persen saham perusahaan batu bara milik Bakrie, PT Bumi Resources Tbk (BUMI).

Tak hanya itu, dia juga didaulat menjadi Direktur Utama PT Bumi Resources Mineral Tbk (BRMS) sejak 3 Mei 2012, yang juga merupakan anak usaha BUMI. Samin Tan juga menjabat Komisaris Utama di PT BUMI Tbk per 21 Mei 2012, menggeser posisi Bambang Suryo Sulito yang merupakan Ketua Umum Kadin.

Di PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) yang juga anak usaha Bumi Plc, dia juga menjabat sebagai komisaris. Lalu, Samin Tan menduduki posisi komisaris di PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) sejak 2004.

3. Ini Gurita Bisnis Energi Milik Samin Tan

Samin Tan ternyata memiliki sejumlah bisnis di bidang energi. Samin Tan merupakan Pemilik perusahaan batu bara, PT Borneo Lumbung Energi & Metal, dimana lewat bisnis batu bara tersebut Samin mulai memupuk pundi-pundi kekayaan.

Setidaknya terdapat tiga anak usaha Borneo Lumbung Energi & Metal, yakni PT Asmin Kolaindo Tuhup (AKT), PT Borneo Mining Services yang bergerak di bidang penyewaan alat berat, dan Borneo Bumi Energy & Metal Pte Ltd yang berbasis di Singapura. Adapun entitas pengendali utama Borneo Lumbung Energi & Metal adalah PT Republik Energi & Metal (REM) dengan memegang 59,90% saham.

Perusahaan tambang Samin Tan diperkirakan memiliki cadangan batu bara sebanyak 69,2 juta ton. Tingkat produksi tambangnya terus meningkat hingga membuat perusahaannya disegani di dalam negeri.

4. Tidak hanya Samin Tan, Ini Daftar Crazy Rich Indonesia yang Pernah Ditangkap KPK Samin Tan ternyata bukan crazy rich Indonesia pertama yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya ada juga beberapa crazy rich Indonesia yang berurusan dengan KPK. Sjamsul Nursalim Dia masuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes pada 2018 lalu. Kekayaannya ditaksir mencapai 810 juta dolar AS atau setara Rp11,34 triliun. Dia pernah menjadi tersangka dalam kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI). Surya Darmadi KPK menetapkan pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma Surya Darmadi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait ‎pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau, tahun 2014. Surya Darmadi tercatat sebagai orang terkaya ke-28 di Indonesia versi Forbes tahun 2018 lalu. Nilai kekayaan konglomerat itu ditaksir mencapai 1,45 miliar dolar AS atau setara Rp20,73 triliun. Johannes Budisutrisno Kotjo Johannes adalah pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Pada 2016 lalu, majalah Globe Asia menempatkannya sebagai orang terkaya ke-116 dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia. Jumlah kekayaan Kotjo ditaksir mencapai 267 juta dolar AS atau setara dengan Rp3,7 triliun. Johannes dipidana empat tahun penjara serta denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan karena terlibat dalam kasus korupsi proyek PLTU Riau-1.