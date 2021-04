JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor Maret 2021 mencapai USD18,35 miliar. Kinerja ekspor secara month to month (mom) Maret 2021 mengalami kenaikan 20,31% dibandingkan Februari 2021

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, pertumbuhan ekspor juga meningkat secara year on year (yoy) sebesar 30,47%.

"Pertumbuhannya yang sangat menggembirakan dua digit baik mont to month dan year on year," kata Suhariyanto dalam video virtual, Kamis (15/4/2021)

Dia merinci kenaikan ekspor didorong oleh pertumbuhan non migas dan migas. Rinciannya, sektor untuk sebesar USD0,91 miliar non migas mencapai USD17,45 miliar. Sedangkan secara tahunan kenaikan ekspor Indonesia untuk non migas sangat impresif sebesar 30,07%

"Dengan catatan non migas itu naiknya dua digit," jelasnya.

Dia menambahkan, harga minyak mentah Indonesia mengalami kenaikan dari Februari ke Maret sebesar 5,2% dan yoy naik tajam 85,51%. "Komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain batu bara, minyak kernel, minyak kelapa sawit, dan timah. Meningkatnya permintaan berbagai negara berpengaruh besar kepada performa ekspor Indonesia," tandasnya.