JAKARTA - Harga emas berjangka mencapai tertinggi tujuh minggu pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), dan membukukan pekan terbaiknya sejak pertengahan Desember, didorong oleh dolar yang lebih lemah dan penurunan tajam dalam imbal hasil obligasi pemerintah AS di sesi sebelumnya.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, terangkat USD13,4 atau 0,76% menjadi ditutup pada USD1.780,20 per ounce, dilansir dari Antara, Sabtu (17/4/2021).

"Argumen makro untuk emas juga telah membaik. Kami siap untuk bergerak menuju level 1.800 dolar AS," kata Edward Moya, analis pasar senior di OANDA.

"Kami memiliki banyak investor meninggalkan beberapa posisi karena beberapa penjualan teknis ekstrim yang kami lihat pada imbal hasil obligasi pemerintah dan itu benar-benar memberikan latar belakang yang kuat di sini untuk harga emas terus terapresiasi."

Imbal hasil obligasi AS, diukur dengan obligasi pemerintah 10-tahun yang dijadikan acuan, melayang dekat level terendah satu bulan di 1,58% pada Jumat (16/4/2021), jauh lebih rendah dari tertinggi 14-bulan di 1,77% pada 30 Maret.

Penurunan imbal hasil obligasi 10-tahun di bawah angka penting 1,60% "telah memungkinkan emas menembus level psikologi baru 1.800 dolar AS," analis pasar FXTM Han Tan mengatakan dalam sebuah catatan.

Emas juga mendapat dukungan tambahan karena indeks dolar AS melemah menuju penurunan minggu kedua, harga bitcoin merosot dan situasi COVID-19 di Eropa memburuk.

Kemajuan emas terjadi meskipun data penjualan ritel AS kuat dan penurunan signifikan dalam klaim pengangguran mingguan.

Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei naik 14,1 sen atau 0,54%, menjadi ditutup pada USD26,105 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli naik USD8,5 dolar AS atau 0,71% menjadi ditutup pada USD1.208,7 per ounce.