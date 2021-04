JAKARTA - Sedikitnya 6.000 orang mendaftarkan diri untuk belajar dari Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Bekraf Sandiaga Uno.

Webinar menyoal ekonomi kreatif tersebut digelar pada hari ini pukul 12.30-14.00 WIB.

Webinar yang digelar gratis ini bisa diikuti dengan mendaftar pada link registrasi Zoom di sini: https://bit.ly/3slcNhR.

Selain itu, yang tidak btertampung melalui Zoom, bisa menyaksikan pula melalui RCTI+.

Sektor ekonomi kreatif yang menyerap lapangan kerja begitu besar perlu segera bangkit, meski pandemi masih melanda. Optimisme yang terjaga tentu akan mampu menghadapi tantangan dan justru membuka berbagai kesempatan untuk berkembang di tengah pandemi Covid-19 ini.

Sebagai kontribusi kepada industri ekonomi kreatif dan masyarakat, MNC Group mendukung pelaku ekonomi kreatif untuk semangat dan terus bangkit.

"Kami dari MNC Group memiliki komitmen untuk membangun, membangkitkan ekonomi kreatif, bersama-sama dengan pemerintah," kata Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Minggu (8/4/2021).

Dia menuturkan webinar ini ditujukan untuk memberikan masukan kepada para pelaku industri kreatif supaya mendapat masukan tentang

"Karena banyak dari mereka itu kadang juga tidak tahu what to do dengan situasi Covid seperti sekarang ini," ungkapnya.

Hary mengatakan kesempatan selalu ada di setiap situasi, situasi baik maupun tidak baik.

"Tinggal bagaimana cara kita memandang. Kita harus mampu untuk beradaptasi. Jangan mau menyerah," kata Hary.

Webinar ini, lanjutnya adalah salah satu bentuk dukungan kepada industri kreatif, meskipun dalam kondisi Covid-19 ini tetap bisa berkembang dengan baik.

MNC Group selama ini paling mendukung industri kreatif, baik yang berkaitan dengan musik, animasi, sinetron, dan film.

Di musik, ada Indonesian Idol, ada yang namanya dangdut KDI, The Voice Indonesia.

"MNC Group melalui ajang pencarian bakat memberikan kesempatan kepada anak bangsa, yang tadinya tidak dikenal sama sekali. Mereka ikut kompetisi, akhirnya mereka terkenal, dan akhirnya mereka secara profesi berkarier dengan baik dan membuat industri kreatif berkembang," katanya.

Selain itu, ada berbagai karya animasi yang mendunia.

Ada pula drama seri yang fenomenal, meski di tengah pandemi, yaitu "Ikatan Cinta", dan berbagai film karya anak bangsa besutan MNC Pictures --unit bisnis dari PT MNC Studios International Tbk (MSIN).

Tak pelak, MNC Group menyemangati pelaku ekonomi kreatif dengan menggelar live webinar bertajuk "Semangat Ekonomi Kreatif di Tengah Masa Pandemi".

Hadir sebagai pembicara utama, yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno dan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

Selain itu, tampil pula selaku pembicara, aktor dan kreator konten Verrell Bramasta, Raffi Ahmad, dan aktor serial drama yang fenomenal "Ikatan Cinta" Evan Sanders. Selanjutnya, ada Tiara Andini dan juga sutradara film serta penulis skenario Fajar Nugros sebagai pembicara. Ajang ini akan dipandu oleh news anchor RCTI Tommy Tjokro sebagai moderator. Webinar ini juga dapat disimak dengan live streaming melalui aplikasi RCTI+. Pandemi Covid-19 yang masih mendera dunia dan Indonesia, memang berdampak pada setiap lini kehidupan. Aktivitas ekonomi, bisnis, pendidikan, hingga sosial sehari-hari terimbas hingga kini. Pemerintah, kalangan swasta dan masyarakat pun bahu membahu menangani pandemi, berikut pula mengantisipasi dampaknya. Hal itu menunjukkan semangat dan optimisme terus melingkupi kita semua. Dibalut dengan kebersamaan serta kolaborasi, semua ikhtiar dilakukan tanpa henti.