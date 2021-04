JAKARTA - Kementerian Perdagangan kembali merilis perkembangan harga rata-rata nasional untuk sejumlah kebutuhan barang pokok per 19 April 2021. Dalam perkembangan kemarin terjadi penurunan di beberapa barang pokok terutama cabai.

Pada perdagangan kemarin, terjadi penurunan harga di setiap jenis cabai. Untuk cabai merah keriting berada di level Rp47.600 per kg, cabai merah besar Rp58.600 per kg. Sementara Rawit merah sudah turun siginifikan di kisaran Rp76.900 per kg.

 Baca juga: Stok Aman, Harga Cabai Akan Turun dalam Waktu Dekat

Untuk Daging sapi berada di kisaran harga Rp123.500 per kilogram.Angka tersebut mengalami penurunan sebesar Rp500.

Sedangkan untuk beras relatif stabil harganya. Untuk beras medium dijual Rp Rp10.600 per kilogram . Di beras medium ada beberapa kategori. Untuk reg A : Rp 10.100 per kg, reg B : Rp10.900 per kg,req C Rp11.900 per kg.

 Baca juga: Jelang Puasa Harga Sembako Melejit, Bun? Cek di iNews Siang Pukul 11.00 WIB Ini

Sementara untuk beras premium dikisaran harga Rp 12.400 per kilogram. Untuk reg A : Rp11.700 per kg, reg B : Rp12.900 per kg,req C Rp13.400 per kg.

Kemudian untuk kebutuhan lainnya ada daging Ayam ras Rp 37.900 per kg, telur ayam ras Rp 26.100 per kg, kedelai Rp 11.800 per kg, Tepung terigu Rp 10.200 per kg. Lalu untuk bawang merah, Rp33.200 per kg, bawang putih grade A : Rp29.400 dan grade B : Rp28.600 per kg. Terakhir ada minyak goreng, dengan kategori curah : Rp12.700 per liter, Premium : Rp15.300 per liter dan Sederhana : Rp13.600 per liter.