JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp9.550 per kg pada April 2021 atau turun 0,60% dibandingkan bulan sebelumnya.

Sedangkan beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp8.979 per kg atau turun sebesar 1,91% , dan rata-rata harga beras luar kualitas di penggilingan sebesar Rp8.675 per kg atau turun sebesar 0,76%.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto mengatakan dibandingkan dengan April 2020, rata-rata harga beras di penggilingan pada April 2021 untuk kualitas premium, medium, dan luar kualitas masing-masing turun.

"Selama April 2021, survei harga produsen beras di penggilingan dilakukan terhadap 1.195 observasi beras di penggilingan pada 896 perusahaan penggilingan di 31 provinsi," kata Setianto di Jakarta, Senin (3/5/2021).

Selanjutnya, dari 2.523 transaksi penjualan gabah di 27 provinsi selama April 2021, tercatat transaksi gabah kering panen (GKP) 65,36%, gabah kering giling (GKG) 13,71% dan gabah luar kualitas 20,93%.

Selama April 2021, rata-rata harga GKP di tingkat petani Rp4.275 per kg atau turun 2,51% dan di tingkat penggilingan Rp4.398 per kg atau turun 1,85% dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya.

"Rata-rata harga GKG di tingkat petani Rp4.882 per kg atau turun 6,36% dan di tingkat penggilingan Rp4.994 per kg atau turun 6,31%. Harga gabah luar kualitas di tingkat petani Rp3.981 per kg atau turun 1,54% dan di tingkat penggilingan Rp4.084 per kg atau turun 1,32%," bebernya.

Dibandingkan April 2020, rata-rata harga gabah pada April 2021 di tingkat petani untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah luar kualitas masing-masing turun sebesar 7,06%, 13,91% ; dan 6,13% . Di tingkat penggilingan, rata-rata harga gabah pada April 2021 dibandingkan dengan April 2020 untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah luar kualitas masing-masing turun sebesar 6,26% 14,01% dan 5,57%.