JAKARTA – Laporan teranyar We Are Social, perusahaan asal Inggris bekerja sama dengan Hootsuite per Januari 2021, jumlah pengguna Instagram di Indonesia mencapai 85 juta. Instagram ada di urutan ke-3 platform media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia, setelah YouTube dan Whatsapp.

Menyikapi hal tersebut, MNC Sekuritas yang merupakan unit usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), kini semakin rutin menggelar Instagram Live sebagai sarana edukasi pasar modal untuk meningkatkan literasi dan inklusi di bidang investasi saham.

Beberapa waktu lalu, Menteri BUMN RI Erick Thohir mengungkapkan rencana IPO 14 BUMN dan anak usaha BUMN hingga sekian tahun ke depan. Meskipun saat ini sudah ada beberapa perusahaan BUMN berpelat merah yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia, jumlahnya masih terbilang sedikit dibandingkan dengan jumlah seluruh perusahaan tercatat.

Apakah rencana IPO perusahaan-perusahaan pelat merah ini membawa angin segar untuk investor? Bagaimana dampaknya terhadap perusahaan BUMN yang akan menawarkan sahamnya kepada publik?

Saksikan ulasan selengkapnya pada hari Rabu (5/5/2021) pukul 16.30 – 17.30 WIB di Instagram Live bertajuk “Rencana IPO BUMN dan Anak Usaha Bagaimana Efeknya pada Kapitalisasi Pasar" di akun @mncsekuritas bersama Senior Analyst MNC Sekuritas Victoria Venny, dipandu oleh Digital Marketing MNC Sekuritas Farah Almaida. Catat jadwalnya ya, jangan sampai ketinggalan!

