JAKARTA - Tiga hari menjelang Lebaran Idul Fitri, harga sejumlah komoditas pangan mayoritas mengalami kenaikan. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah harga daging sapi.

Seperti keterangan yang diberikan oleh salah satu pedagang daging sapi, Marjun (55). Menurutnya, dia menjual daging sapi dengan harga Rp140 hingga Rp150 ribu per kg.

Meski demikian, permintaan daging sapi di tempatnya berjualan masih cenderung tinggi. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggan yang berdatangan.

"Sejauh ini penjualan normal. Bahkan lebih banyak pembeli pada tahun ini daripada tahun lalu," ujar dia di Pasar Pucung Kalimulya Depok, Minggu (9/5/2021).

Harga daging sapi rata-rata Kemendag Rp126 ribu per kilogram, H-3 sudah Rp140 ribu per kg. Harga puncak daging sapi diperkirakan mencapai Rp150 ribu per kilogram.

Dia juga menjelaskan bahwa harga daging sapi sebelum puasa belum ada kenaikkan yakni Rp80 ribu hingga Rp100 ribu per kg. Menurut dia kenaikan itu karena tidak ada pasokan daging sapi. "Harga daging sapi mahal ini karena kekurangan pasokan, maka itu harga bisa melambung tinggi," tandas dia. Sebelumnya, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Tradisional (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan bahwa harga daging terus mengalami kenaikan. Berdasarkan pantauannya hari daging sudah menyentuh Rp 140.000 per kg. "Harga daging itu kan naik terus, sekarang dikisaran Rp 136.000 hingga Rp 140.000," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia.