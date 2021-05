JAKARTA - Perusahaan investasi miliarder George Soros mengambil alih saham ViacomCBS, Discovery, dan Baidu saat mereka dijual dalam blok besar selama keruntuhan Archegos Capital Management milik Bill Hwang.

Melansir Bloomberg, Jakarta, Minggu (16/5/2021), Soros Fund Management membeli USD194 juta saham ViacomCBS Inc., Baidu Inc senilai USD77 juta, serta USD46 juta dari Vipshop Holdings Ltd. dan USD34 juta dari Tencent Music Entertainment Group selama kuartal pertama, menurut pengajuan peraturan yang dirilis Jumat.

Secara total, akuisisi tersebut senilai USD351 juta atau Rp5,08 triliun dengan asumsi kurs Rp14.500. Seseorang yang mengetahui pembelian tersebut mengatakan bahwa perusahaan tersebut tidak memegang sahamnya sebelum ledakan Archegos.

Archegos, kantor keluarga mantan manajer hedge fund Bill Hwang, berantakan selama minggu terakhir Maret setelah mengumpulkan posisi leverage yang besar dalam portofolio yang terkonsentrasi pada perusahaan AS dan China. Pada puncaknya, kantor milik keluarga tersebut memiliki modal lebih dari USD20 miliar dan total taruhan melebihi USD100 miliar.

Hwang musnah hanya dalam beberapa hari setelah investasi termasuk ViacomCBS dan Discovery jatuh, memicu panggilan margin dari bank global, yang kemudian menjual saham dalam perdagangan blok besar. Kegagalan Archegos Capital Management diperkirakan akan merugikan industri keuangan AS sekitar USD10 miliar. Demikian seperti dikutip Solopos.

Hal ini telah mendorong penyelidikan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS dan menyebabkan pergolakan di Credit Suisse Group AG, di mana hit melebihi USD5 miliar.

Pengajuan dari Soros ini memberikan salah satu contoh pertama tentang bagaimana hedge fund berusaha memanfaatkan sisa-sisa Archegos yang tertekan. Ini juga menawarkan wawasan tentang perusahaan investasi Soros, yang dijalankan oleh Chief Investment Officer Dawn Fitzpatrick.

Dia mengatakan pada Maret 2021 bahwa dia bersedia untuk melompat pada dislokasi di pasar, menginvestasikan USD4 miliar selama pandemi yang menyebabkan bisnis mati suri setahun yang lalu, termasuk membeli hipotek perumahan dengan harga murah. Soros mengembalikan hampir 30 persen dalam 12 bulan hingga Februari dan mengelola USD27 miliar di berbagai strategi. “Ketika ada dislokasi, kami siap untuk tidak hanya menggandakan tetapi melipatgandakan ketika fakta dan keadaan mendukung itu,” jelasnya. Soros juga meningkatkan pertaruhannya di Amazon.com Inc. dan pembangun rumah DR Horton Inc., yang sekarang menjadi posisi ekuitas publik terbesar kedua. 13F, yang manajer uangnya mengawasi lebih dari USD100 juta dalam ekuitas AS, mengungkapkan bahwa Soros memegang USD4,5 miliar ekuitas AS, turun USD77 juta dari kuartal sebelumnya. Penjualan saham terbesar dalam kuartal ini dari Palantir Technologies Inc. ketika Soros menjual 18,5 juta saham senilai sekitar USD435 juta. Perusahaan tersebut awalnya mengungkapkan bahwa mereka memiliki saham di perusahaan penambangan data kontroversial yang dikendalikan oleh Peter Thiel pada November, tetapi dengan cepat mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa investasi asli dilakukan pada tahun 2012 dan menyesali keputusan tersebut.