JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja neraca dagang surplus di bulan April 2021 mencapai USD2,19 miliar.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan neraca dagang suprlus tertinggi selama setahun. Adapun, surplus terus terjadi selama 12 bulan berturut-turut.

"Neraca dagang mengalami suprlus 12 bulan berturut sejak bulan Mei tahun lalu," kata Suhariyanto dalam video virtual, Kamis (20/5/2021).

Lanjutnya, ekspor sepanjang April 2020 tercatat sebesar USD18,48 miliar, naik 51,94% (year on year/yoy) dan naik 0,69% (month to month/mtm). Hal ini dipicu oleh kenaikan ekspor migas dan non migas yang naik masing-mmasing 69,06% dan 51,08% (yoy).

Baca Juga: Ekspor RI di April Tembus USD18,4 Miliar, Meroket 51%

"Nilai ekspor mengalami peningkatan 51,94% karena bulan April 2020 kita mengalami penurunan karena Covid-19," bebernya.

Dia menambahkan total ekspor Januari-April 2021 sebesar USS 67,38 miliar. Kalau dibandingkan dengan periode yang sama, total ekspor meningkat 24,96%. Baca Juga: Neraca Perdagangan April Diproyeksi Surplus USD1,17 Miliar "Ini bagus, proses pemulihan ekonomi sejalan dengan yang kita harapkan, dengan share non migas terbesarnya komoditas utamanya lemak dan minyak hewan nabati, di susu bahan bakar mineral," tuturnya