JAKARTA – Tak hanya instagram, ternyata TikTok juga membuat sebagian influencer menjadi orang kaya. Saluran media sosial TikTok sangat populer dan telah melambungkan banyak calon penghibur menjadi ketenaran dan kekayaan.

Banyak influencer TikTok membuat nama mereka melalui tarian, nyanyian, sinkronisasi bibir ke musik dan jenis pertunjukan lainnya.

Banyak dari influencer dalam daftar ini menjadi jutawan sebelum mereka dewasa, beberapa keluar atau menunda kuliah untuk fokus pada karir mereka dan semua terus menghasilkan uang tunai di berbagai saluran media sosial melalui kesepakatan sponsor.

Berikut 10 influencer TikTok terkaya di dunia dilansir dari Harian Jogja, Jumat (21/5/2021).

1. Spencer X: USD1,2 Juta

Salah satu influencer yang lebih tua dalam daftar ini, Spencer X, 28, adalah seorang beatboxer yang telah mempelajari bentuk tersebut sejak dia masih kecil, menurut Forbes. Dia melakukan debut TikTok pada tahun 2019 dan mendapatkan lebih dari 10 juta penggemar serta sponsor dengan Uno, Oreo, dan Sony. Kekayaan bersihnya bernilai USD1,2 juta.

2. Michael Le: USD1,2 Juta

Michael Le yang berusia dua puluh tahun memiliki ambisi untuk menjadi influencer teratas di TikTok, menurut Forbes. Meskipun dia belum menjadi yang terkaya, dia semakin populer. Dia dan beberapa influencer lainnya membentuk kolektif TikTok yang mereka sebut "Rumah Shluv" dan melakukan siaran langsung dan membuat video bersama untuk mendapatkan uang. Sponsor terbesarnya adalah Bang Energy Drinks dan dia bermaksud untuk segera membawa videonya ke YouTube. Kekayaan bersihnya bernilai sekitar USD1,2 juta.

3. Josh Richards: USD1,5 Juta

Berkat kekuatan TikTok, Josh Richards yang berusia 19 tahun telah menghasilkan setidaknya USD1,5 juta melalui kesepakatan sponsor dengan Reebok dan HouseParty, pendapatan iklan YouTube dan kontrak rekaman dengan Warner Records untuk beberapa nama, menurut Forbes. Dia juga ikut mendirikan perusahaan manajemen bakat, TalentX, dan bisnis, Ani Energy. Jika itu tidak cukup untuk membuat remaja itu sibuk, dia baru-baru ini menjadi kepala bagian strategi Triller, saingan TikTok yang lebih kecil.

4. Riyaz Aly: USD2 Juta

Influencer berusia 18 tahun ini adalah selebriti internet India, fashion blogger, dan influencer TikTok yang terkenal dengan lip-sync-nya. Dia memiliki lebih dari 42 juta pengikut TikTok dan menghasilkan sekitar USD35.000 untuk setiap pos konten bermereknya, menurut Economic Times. Dia memiliki kekayaan USD2 juta, menurut Celebrity Net Worth.

5. Loren Grey: USD2,6 Juta

Penyanyi berusia delapan belas tahun Loren Grey, pada tahun 2020, pernah menjadi influencer yang paling banyak diikuti di TikTok, dengan 40 juta pelanggan. Meskipun D’Amelio bersaudara melewatkannya, dia masih menjadi salah satu bintang saluran. Dia memperoleh USD2,6 juta melalui kesepakatan sponsor dengan merek seperti Burger King dan Revlon, dan beberapa dari delapan single dengan Virgin Records.

6. Dixie D’Amelio: USD2,9 Juta

Kakak perempuan Charli D’Amelio, Dixie, 20 tahun, tidak ketinggalan dalam kesuksesan TikTok. Dia memiliki 32 juta pengikut, menurut Forbes, dan telah menandatangani kesepakatan, bersama dengan saudara perempuannya, dengan perusahaan pakaian Hollister dan perusahaan rias Morphe. Sementara Charli berfokus pada menari, Dixie mengerjakan karier musik. Dia merilis single pertamanya, "Be Happy," yang menjadi tren di depan Kanye West pada hari perilisannya. Forbes memperkirakan kekayaan bersihnya USD2,9 juta.

7. Zach King: USD3 Juta

Zach King yang berusia tiga puluh satu tahun adalah seorang influencer bahkan sebelum sebagian besar anak dalam daftar ini memimpikan TikTok. King mulai mengeposkan video di YouTube pada tahun 2008 dan Vine pada tahun 2013. Ia memenangkan kontes komersial Hewlett-Packard pada tahun 2010 dan kontes Pembuat Konten YouTube NextUp pada tahun 2013. Ia kemudian berkompetisi dalam acara permainan realitas "The Amazing Race," mengarahkan beberapa film pendek dan menjadi sangat terkenal karena keajaiban kreatifnya di TikTok dan di tempat lain. Kekayaannya USD3 juta, menurut Kekayaan Bersih Selebriti.

8. Charli D’Amelio: USD4 Juta

Bintang berusia 16 tahun itu naik ke TikTok untuk pertama kalinya pada Juni 2019 karena video dance viral penari kompetitif tersebut. Dia segera diundang untuk berdansa dengan penyanyi Bebe Rexha, yang membuka untuk Jonas Brothers di Barclay Center di New York pada tahun yang sama. Menurut Forbes, kekayaan bersihnya adalah USD4 juta. Bersamaan dengan menjual barang dagangannya sendiri, dia menerbitkan buku pertamanya, "Essentially Charli: The Ultimate Guide to Keeping it Real," pada Desember 2020.

9. Addison Rae Easterling: USD5 Juta

Pada Juli 2020, pria berusia 19 tahun itu memiliki lebih dari 48 juta pengikut di TikTok, menurut majalah Seventeen. Dia menjadi sangat sukses, dengan kekayaan bersih senilai USD5 juta menurut Forbes, sehingga dia berhenti kuliah untuk mengejar karir TikToknya secara penuh waktu. Dia kemudian menjadi juru bicara global untuk perusahaan pakaian American Eagle dan memulai podcast mingguan Spotify dengan ibunya, Sheri Nicole, yang berjudul Mama Knows Best.

10. Baby Ariel: USD6 Juta

Influencer dan penyanyi berusia 21 tahun yang dikenal sebagai Baby Ariel memulai kariernya di TikTok ketika sebelumnya bernama Music.ly. Dengan lebih dari 25 juta pengikut di TikTok pada saat itu, majalah Time menjulukinya sebagai salah satu orang paling berpengaruh di internet dan Forbes menampilkannya dalam daftar pemberi pengaruh hiburan top 2017. Selain membuat musik, dia meluncurkan kampanye anti-intimidasi yang disebut #ArielMovement pada tahun 2015. Menurut Kekayaan Bersih Selebriti, dia memiliki kekayaan USD6 juta.