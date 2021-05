JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Sulawesi Barat memberikan dukungan penuh untuk Anindya Bakrie, Wakil Ketum Kadin Indonesia untuk melaju menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026.

"Terima kasih dukungannya teman-teman. Ke depan, mari kita bersama mendorong kemajuan dunia usaha Kalteng. Majunya bersama-sama agar merata. Yang kecil jadi besar dan yang besar jadi lebih maju lagi," kata Anindya.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka secara resmi Musyawarah Provinsi (Musprov) VII Kadin Kalimantan Tengah (Kalteng) di Istana Isen Mulang, Kota Palangkaraya, Sabtu (22/5/2021).

Dalam sehari Anindya berkeliling ke tiga provinsi, yang semakin memantapkan langkah pengusaha muda itu menjadi Ketum Kadin, jelang Musyawarah Nasional (Munas) Kadin yang akan digelar di Bali, 2-3 Juni 2021 mendatang.

Di Kalteng, Anindya bertemu Gubernur Kalteng Sugianto Sabran. Keduanya berdiskusi tentang pemulihan ekonomi dan sinergi Pemda dan dunia usaha untuk memajukan Kalteng.

Kepada Ketua Kadin Kalteng Rahmat Nasution Hamka, Anindya berpesan agar bisa bersinergi dengan Pemda dalam membangkitkan dan memajukan perekonomian Kalteng.

Menurutnya, banyak potensi yang dapat digali dan dikembangkan. Seperti sektor pertanian, perkebunan, pertambangan hingga industri.

Sebelumnya, di Sumsel kedatangan Anindya disambut langsung oleh Sultan Mahmud Badaruddin (SMB ) IV Jaya Wikrama R.M.Fauwaz Diradja.

Pada kesempatan itu, Anindya pun menyampaikan apresiasinya atas kepemimpinan Ketua Kadin Sumsel Dodi Reza Alex Noerdin.

"Banyak terobosan yang dilakukan, utamanya di bidang hilirisasi perkebunan kelapa sawit dan karet, yang terbukti berhasil dan menginspirasi secara nasional," tuturnya.

Anindya meyakini, kemajuan daerah akan segera terwujud dengan berbagai terobosan tersebut.

"Selain itu, saya juga optimistis dengan kerja bersama pemerintah dan dunia usaha, perekonomian nasional bisa segera pulih," ungkapnya.

Terlebih, kata Anindya, data cadangan devisa Indonesia per April 2021 menembus rekor tertinggi. Bank Indonesia (BI) melaporkan, angka cadangan devisa per akhir April 2021 sebesar 138,8 miliar dolar AS atau setara Rp 1.993 triliun. Ini adalah rekor tertinggi sepanjang Indonesia merdeka.

Ini, lanjut Anindya, mencerminkan optimisme sekaligus kepercayaan investor pada kebijakan ekonomi pemerintah dan prospek ekonomi Indonesia ke depan di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo.