JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada perdagangan pagi ini. Rupiah berada di level Rp14.300 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Jakarta, Kamis (27/5/2021), pada pukul 09.03 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 27 poin atau 0,19% ke level Rp14.300 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.300 hingga Rp14.300 per USD.

Baca Juga: Rupiah Menguat Usai BI Tahan Suku Bunga Acuan

Sementara itu, yahoofinance mencatat Rupiah di kisaran Rp14.333 per USD. Rupiah bergerak di Rp14.333-14.333 per USD.

Sebelumnya, Dolar AS balik menguat terhadap mata uang utama untuk pertama kalinya dalam minggu ini. Ada tiga faktor yang membuat dolar AS menguat, pertama imbal hasil AS tetap stabil.

Baca Juga: Menanti BI Rate, Rupiah Naik ke Level Rp14.325/USD

Kedua, prospek ekonomi Jepang memburuk dan ketiga, Reserve Bank of New Zealand mengejutkan pasar dengan mengisyaratkan suku bunga lebih tinggi.

Indeks dolar naik 0,4% dan menembus level di atas 90 pada perdagangan Rabu di New York. Meski menguat, dolar AS masih berada di dekat posisi terendah karena pasar mengerem penurunan stabilnya sejak Maret.

Benchmark Treasury AS 10-tahun tetap dalam kisaran kebaikan 1,58%, setelah lelang catatan 5-tahun. Hal ini pun menjadi faktor pendorong menguatnya dolar AS. Menurut Analis Pasar Senior Western Union Business Solutions, Joe Manimbo, pasar valuta asing saat ini sedang waspada mengambil tren kenaikan terlalu jauh, karena data ekonomi AS akan disampaikan pada Kamis dan Jumat