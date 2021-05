JAKARTA - Perusahaan milik orang terkaya dunia Jeff Bezos, Amazon membeli MGM, studio film dan produsen acara TV, termasuk produksi film seri James Bond, film Legally Blonde dan acara TV Shark Tank, dengan harapan dapat menyediakan lebih banyak tontonan pada layanan streaming video.

Amazon membayar USD8,45 miliar atau setara Rp120,8 triliun (kurs Rp14.300 per USD) untuk MGM, menjadikannya akuisisi perusahaan terbesar kedua setelah membeli Whole Foods seharga hampir USD14 miliar pada tahun 2017. Demikian seperti dilansir VOA Indonesia, Jakarta, Kamis (27/5/2021).

Baca Juga: Makin Tajir! Kekayaan Jeff Bezos Dekati Rp3.000 Triliun 

Kesepakatan itu terbaru di industri media yang bertujuan meningkatkan layanan streaming agar mampu bersaing dengan Disney+ dan Netflix. Sementara AT&T dan Discovery mengumumkan pada 17 Mei 2021 rencananya untuk menggabungkan beberapa perusahaan media yang berpengaruh mencakup HGTV, CNN, Food Network, dan HBO.

Amazon tidak menyebutkan jumlah yang menonton layanan Prime Video miliknya. Akan tetapi lebih dari 200 juta telah memiliki akses layanan itu lewat pendaftaraan pada program Prime-nya. Hal itu memberi mereka akses pengiriman lebih cepat dan fasilitas tambahan lainnya. Selain Prime Video, Amazon juga mempunyai layanan streaming gratis IMDb TV, di mana Amazon memperoleh penghasilan dari iklan selama pemutaran film dan pertunjukan.

Pembelian MGM itu melapangkan jalan akses Amazon ke lebih banyak film, pertunjukan, dan tokoh film terkenal, termasuk Rocky, RoboCop, dan Pink Panther. Amazon juga akan memperoleh saluran kabel: Epix, yang dimiliki MGM.

Dikenal dengan logo singa yang mengaum, MGM merupakan salah satu studio Hollywood tertua yang didirikan pada tahun 1924 semasa film bisu waktu itu. MGM memiliki daftar panjang klasik di perpustakaan film miliknya, termasuk Singin 'in the Rain. Produksi program TV terbaru termasuk acara reality TV Shark Tank dan The Real Housewives of Beverly Hills, juga film James Bond mendatang No Time to Die dan film biografi Aretha Franklin berjudul Respect.

Amazon sudah mempunyai studio sendiri dengan hasil yang beragam. Dua acaranya, The Marvelous Mrs. Maisel dan Fleabag, memenangkan serial komedi terbaik Emmys. Namun kebanyakan filmnya gagal menarik penonton di box office.