JAKARTA – Indonesia kembali menerima vaksin Covid-19 tahap ke-14 pada Senin 31 Mei 2021. Jenis vaksin yang diterima adalah Sinopharm, hasil produksi Beijing Bio-Institute of Biological Products Co Ltd, Sinopharm.

Menteri BUMN Erick Thohir menjemput kedatangan vaksin Covid-19 tahap ke-14 di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Meskipun ada vaksin impor, dia mengatakan, Kementerian BUMN terus bekerja keras untuk mendapatkan vaksin Merah Putih, di mana pihaknya bekerja sama dengan 5 universitas dan 2 lembaga penelitian.

"Tidak cukup di situ, kami juga membuka diri bekerja sama dengan pihak-pihak lain, karena kita juga ingin memproduksi vaksin sendiri, tidak hanya vaksin impor, insya Allah hasil kerja keras ini bisa dilihat di akhir tahun ini dan awal tahun depan," ujar Erick di Jakarta, Senin (31/5/2021).

Dalam kurun waktu tersebut, akan dilihat apakah akan ada kemajuan dengan Vaksin Merah Putih, atau vaksin hasil kerja sama dengan pihak lain. "Ini juga berkat kerjasama yang luar biasa antara pihak kami dengan Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan, yang selama ini bersama BUMN berjibaku untuk memastikan vaksinasi bisa berjalan dengan baik," pungkas Erick.