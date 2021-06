JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6,7% hingga 7,5% pada tahun ini. Pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2021 pun bisa mencapai 8%.

“Pemerintah meyakini bahwa di kuartal kedua ini kita mampu pada range 7 sampai 8%,” katanya seusai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (7/6/2021).

Keyakinan ini karena purchasing manager index (PMI) Indonesia sudah mencapai di titik tertinggi yakni 55,3.

“Kenaikan kendaraan bermotor, penjualan mobil sebesar 228% kenaikan year on year. Sedangkan motor 227% secara year on year. Kemudian penjualan retail juga sudah naik di 9,8% year on year,” ujarnya.

Kemudian indeks keyakinan konsumen sudah di atas 100%. Bahkan pertumbuhan belanja nasional per akhir April kemarin juga sudah terjadi kenaikan sebesar 60,43%.

Lebih lanjut realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional sudah mencapai 29,9% dari pagu sebesar 699,43 triliun

“Pelaksanaan dari program PEN itu telah mencapai 29,9% dari pagu atau Rp.86,7 triliun dari kuartal pertama yg mencapai Rp.123,26 triliun,” tuturnya.

Di mana untuk sektor kesehatan sudah mencapai 18,8%realisasi. Lalu perlindungan sosial sebesar 39,2%. “Kemudian program prioritas 28%. Dukungan korporasi 21% dan insentif untuk usaha sudah 79,9%,” pungkasnya.