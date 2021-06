JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir meminta BUMN menangkap peluang di masa pandemi hingga pasca-pandemi Covid-19 dengan transformasi digital era digital.

Erick meyakini bahwa dengan produk mortar dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) akan menjadi produk kebanggaan Indonesia.

"Ini bukan hanya sekedar peluncuran produk, tapi merupakan salah satu wujud inovasi dan transformasi SIG untuk menjadi BUMN berkelas dunia dan berwawasan masa depan," ungkap Erick seperti dikutip dalam keterangan tertulis SIG, Jakarta, Selasa (8/6/2021).

Erick pun mengapresiasi langkah transformasi SIG yang kini lebih dari sekadar produsen semen. Adanya Sobat Bangun dan AksesToko adalah salah satu contoh baik transformasi digital.

"Tidak hanya untuk menangkap peluang di masa dan pasca pandemi, juga bertransformasi di era teknologi. Go Beyond Next, sebuat spirit yang sejalan dengan program transformasi BUMN, selamat atas pencapaian ini untuk menjadi solusi penyedia bahan bangunan terbesar di regional,” ujar Erick Thohir.

Semen Indonesia melalui anak usaha Mitra Kiara Indonesia kini mempunyai produk Mortar Indonesia.

Direktur Utama PT Mitra Kiara Indonesia Mirza Whibowo Soenarto mengungkapkan Mortar Indonesia memberikan added value yang besar serta menempatkan SIG dalam posisi yang kuat pada bisnis mortar di Indonesia yang kemudian akan meningkatkan diversifikasi produk, strategi, inovasi serta mendukung visi besar SIG untuk menjadi Perusahaan Penyedia Solusi Bahan Bangunan Terbesar di Regional dengan keberanian untuk bertindak beda dan selalu melebihi jangkauan (Go Beyond Next).

Direktur Marketing & Supply Chain SIG, Adi Munandir menyampaikan, peluncuran Mortar Indonesia merupakan sebuah pengembangan strategis dari Transformasi SIG yang mengedepankan inovasi pada proses produksi, portofolio produk serta proses bisnis.

Salah satu objektif utamanya adalah transformasi teknologi konstruksi, dimana metode konstruksi konvensional akan tergantikan dengan metode konstruksi modern. Mortar Indonesia salah satunya sebagai produk yang menjawab tantangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan konstruksi yang lebih cepat, ringan dan efisien. "Di Indonesia, 5% metode konvensional on-site mix mortar telah tergantikan dengan metode modern pre-mix mortar yang terkonsentrasi di Pulau Jawa sekitar 73%. Hal ini membuka peluang besar untuk mentransformasi konstruksi nasional sebagai bentuk komitmen inovasi SIG", kata dia.