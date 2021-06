JAKARTA - Warganet dan investor happy, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo fokus dalam transformasi digital MNC Group.

Hal tersebut tampak dalam unggahan penjelasan Hary Tanoesoedibjo yang meluruskan santernya kabar namanya masuk ke jajaran teratas bursa Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, dari kalangan Pengusaha.

"HOAX! Saya tidak berniat atau berwacana masuk dalam bursa Capres-Cawapres 2024. Informasi terkait itu adalah tidak benar. Berita ini tidak benar, saat ini saya fokus dalam transformasi digital MNC Group," kata dia.

Hary memaparkan dia ingin fokus untuk memajukan ekonomi digital Indonesia.

Pernyataan sikap itu disambut dukungan netizen, dan para investor saham-saham MNC Group.

"Besok to the moon Ig," kata akun Tanto Oei. Ada juga yang ingin langsung ke Mars, "BABP to the MARS," kata akun Elrandy Aditya.

"Saya ada di BMTR, KPIG, MSIN, IPTV banyak pak," kata @Adampradja mendukung fokus Hary di transformasi digital MNC Group.

Para investor muda itu pun siap kawal saham-saham MNC terbang lebih tinggi lagi, "Pak BABP, BHIT tolong up terus & saya siap kawal to the mars ini, ayo gaes hold hold," @kata Viecoandeska. Sesama investor pun punya salam tersendiri untuk BABP. "Kerenn bos HT. Salam hold keras emiten saham BABP," kata @lailyf1993. Akun @Addriannp sudah tak sabar menanti BABP menjadi bank BUKU 3. "Segera realisasikan BABP jadi bank buku III pak," katanya.