JAKARTA - Salah satu miliarder wanita Jepang, Keiko Erikawa bergabung dengan SoftBank sebagai direksi. Keputusan ini pun menjadi langkah besar dalam membantu raksasa teknologi Jepang tersebut masuk ke bidang game yang saat ini sedang booming.

Menunggu persetujuan pemegang saham, pada 23 Juni mendatang, Erikawa akan menjadi satu-satunya anggota dewan direksi wanita setelah Yuko Kawamoto.

Sebagai informasi, Kawamoto adalah seorang profesor di Universitas Waseda di Tokyo. Dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari dewan perusahaan di bulan ini setelah satu tahun menjabat. Diketahui, alasan Kawamoto mengundurkan diri karena diangkat menjadi komisaris Otoritas Personalia Nasional.

“SoftBank sedang mengalami masa transformasi. Sekarang, dengan pandemi yang mengubah ekonomi dan masyarakat, strategi investasi SoftBank mungkin berubah. Membawa Keiko Erikawa bisa menjadi awal dari SoftBank memperdalam fokusnya di vertikal seperti game," kata Salah Satu Pendiri Perusahaan Konsultan Center for Innovating the Future, Abishur Prakash.

Erikawa mendirikan pengembang videogame Koei Tecmo Holdings bersama suaminya, Yoichi, empat dekade lalu. Tahun lalu, saham Koei Tecmo naik lebih dari dua kali lipat berkat meningkatnya permintaan game dari mereka yang beraktivitas di rumah karena pandemi.

Salah satu game Nintendo Switch, Hyrule Warriors: Age of Calamity, secara global terjual lebih dari 3,5 juta unit pada kuartal keempat tahun 2020, lebih dari sebulan setelah dirilis November lalu. Kekayaan bersih Erikawa, yang dia bagikan dengan suaminya, naik 144% menjadi USD3,3 miliar dalam Daftar Kaya Jepang tahun ini.

“Game menjadi industri besar di pasar seperti India dan China. SoftBank dapat menggunakan keahlian Erika untuk memanfaatkan peluang ini,” ujar Prakash.

Baru-baru ini, SoftBank, yang dipimpin oleh miliarder Jepang Masayoshi Son, telah berinvestasi di sektor robotika logistik dan gudang. Vision Fund-nya berinvestasi dalam penawaran umum perdana senilai USD3,2 miliar JD Logistics di Hong Kong bulan lalu.

Pada bulan April, SoftBank menginvestasikan USD2,8 miliar untuk 40% saham di AutoStore. Yakni sebuah perusahaan Norwegia yang berfokus dalam teknologi otomasi gudang yang dirancang untuk mendukung operasi e-commerce.

Kisah sukses investasi terbesar SoftBank sepanjang tahun ini adalah raksasa e-commerce Korea Coupang. Its IPO New York Maret mengangkat USD4,6 miliar, sehingga perusahaan Asia terbesar sejak Alibaba untuk go public di Amerika Serikat

“Saya pikir lebih dari apa pun itu penting bahwa mereka memiliki Keiko Erikawa bergabung dengan dewan SoftBank. SoftBank dikenal dengan risiko tinggi, dan sebagai perbandingan, Koei Temco adalah pilihan yang sangat konservatif. Mereka membuat game yang bagus, dan mereka memang menjual," kata Seorang Analis Sektor Teknologi Independen.