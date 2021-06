CHICAGO - Harga emas dijual lebih tinggi pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Harga emas berbalik menguat setelah mengalami penurunan dalam dua hari berturut-turut.

Kenaikan harga emas karena berhentinya rally dolar AS, sehingg membantu memulihkan daya tarik logam kuning.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange menguat USD13,9 atau 0,79% menjadi USD1.782,9 per ounce. Sementara pada akhir pekan lalu, Jumat (18/6/2021), emas berjangka jatuh USd5,8 atau 0,33% menjadi USD1.769 per ounce.

Menurut analis pasar, harga emas agak oversold, setelah penurunan tajam menyusul sikap hawkish Federal Reserve pekan lalu.

"Orang-orang menggunakan koreksi (pekan lalu) untuk membeli emas. Ada nilai untuk menahan posisi emas, terutama untuk jangka panjang," kata Kepala Strategi Pasar Blue Line Futures, Phillip Streible, dikutip dari Antara, Selasa (22/6/2021).

Harga emas anjlok minggu lalu karena Federal Reserve AS memberi isyarat segera mengurangi pembelian asetnya dan dapat mulai menaikkan suku bunga pada 2023.

Tetapi indeks dolar melemah atau turun dari level tertinggi dalam dua setenah bulan. Hal ini mendorong investor untuk beralih ke emas.

Di sisi lain, imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun AS naik dari level terendah empat bulan, meningkatkan peluang kerugian memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil, sehingga menahan kenaikan emas lebih lanjut. Sementara itu, logam mulia lainnya, harga perak untuk pengiriman Juli naik 5,6 sen atau 0,22% menjadi USD26,025 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli naik USD9,6 atau 0,92% menjadi USD1,050,6 per ounce.