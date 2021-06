NEW YORK - Harga minyak naik tipis pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Harga minyak naik karena data persediaan minyak mentah AS menunjukan penurunan yang lebih besar dari perkiraan atau jatuh ke posisi terendah sebelum wabah Covid-19 meluas.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Agustus naik 23 sen menjadi USD73,08 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Agustus naik 38 sen menjadi USD75,19 per barel di London ICE Futures Exchange.

Badan Informasi Energi AS (EIA) mencatat, persediaan minyak mentah AS turun 7,6 juta barel selama pekan yang berakhir 18 Juni. Jumlah tersebut pun di atas perkiraan para analis yang disurvei oleh S&P Global sebanyak 6,3 juta barel dalam pasokan minyak mentah AS. Demikian dikutip dari Antara, Kamis (24/6/2021).

Sementara itu, harga minyak kemarin sedikit melemah karena OPEC+ mendiskusikan peningkatan bertahap untuk produksi minyak mulai Agustus. Tetapi belum ada keputusan yang diambil mengenai volume pastinya.

“(Karena) Pasar fisik yang ketat dan persepsi permintaan yang sehat, risiko tetap cenderung positif,” kata Pialang Minyak PVM. Sebenarnya, OPEC dan sekutunya telah mengembalikan 2,1 juta barel per hari (bph) ke pasar mulai Mei hingga Juli. Hal ini bagian dari rencana mengurangi rekor pembatasan produksi tahun lalu secara bertahap seiring pulihnya permintaan yang terpukul pandemi.