JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki tugas besar besar yakni menyelesaikan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021. Pendaftaran CPNS dan PPPK pun direncanakan dibuka pada akhir bulan ini.

“Dalam waktu dekat kita punya pekerjaan besar yaitu untuk seleksi CPNS (dan PPPK) 2021. Ini jumlahnya sekitar 700.000 orang,” katanya, Kamis (24/6/2021).

Dia mengatakan, bahwa rekrutmen kali ini merupakan rekor terbanyak dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Pasalnya rekrutmen pegawai pemerintah biasanya hanya berkisar 200.000an saja.

“Ini rekor pertama kali yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rekrutmen. Itu besar sekali jumlahnya. Sebelum-sebelumnya nya paling tinggi 200.000 orang,” ungkapnya.

Bima pun meminta agar jajarannya siap agar rekrutmen berjalan dengan baik.

“Ini mencapai 700.000 lowongan pegawai atau formasi pegawai yang perlu diisi. Jadi ini akan sangat besar sekali jumlahnya. Dan kita perlu siap,” ujarnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPANRB Katmoko Ari Sambodo mengungkapkan bahwa per tanggal 13 Juni 2021 telah ditetapkan kebutuhan CASN sebanyak 707.622.Dimana formasi paling besar diperuntukkan untuk PPPK guru yang jumlahnya lebih dari 500.000.

“Secara rinciannya ada guru PPPK sejumlah 531.076. Kemudian PPPK non guru 20.960. dan CPNS sejumlah 80.961.Jadi Total per hari ini ini jumlah penetapan yang dilaksanakan per cut off 13 Juni sejumlah 707.622,” katanya.

Dia mengatakan bahwa untuk instansi pusat sebanyak 54 kementerian/lembaga yang akan membuka seleksi dengan jumlah formasi 66.070. Kemudian sekolah kedinasan formasinya 8.555. “Kemudian untuk pemda dari jumlah kebutuhan sebesar 1.191.718, yang sudah kita tetapkan sejumlah 632.997. Itu terdiri dari 34 pemprov dan 495 pemkab/pemkot,” ujarnya. Dia menyebut bahwa ada instansi di daerah yang tidak menggelar atau menunda seleksi CPNS maupun calon PPPK. “Ada 13 dari 508 kabupaten/kota tidak melaksanakan atau menunda pengadaan ASN 2021,” pungkasnya.