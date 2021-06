JAKARTA – Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange turun pada akhir perdagangan kemarin. Harga emas tertekan karena ekuitas AS menguat.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus turun 6,7 dolar AS, atau 0,38%, menjadi ditutup pada 1.776,7 dolar AS per ounce, dilansir dari Xinhua, Jumat (25/6/2021).

Wall Street ditutup menguat pada perdagangan kemarin. Indeks Nasdaq dan S&P 500 mencapai level tertinggi sepanjang masa karena anggaran infrastruktur Presiden AS Joe Biden disetujui parlemen.

Dilansir Reuters, indeks Dow Jones Industrial Average (DJI) naik 1,04% menjadi 34.225,35 poin, sedangkan S&P 500 (SPX) naik 0,66% menjadi 4.269,79 dan Nasdaq Composite (IXIC) naik 0,72% menjadi 14.374,56.

Setelah ekonomi AS tumbuh pada tingkat tahunan 6,4% pada kuartal pertama berkat stimulus fiskal besar-besaran, investor mengandalkan kesepakatan infrastruktur sebagai langkah pemulihan ekonomi berikutnya.

Sementara itu, departemen Tenaga Kerja AS melaporkan pada hari Kamis bahwa aplikasi untuk asuransi pengangguran negara bagian AS turun 7.000 menjadi 411.000 pada minggu 19 Juni. Adapun logam mulia lainnya, Perak untuk pengiriman Juli turun 6,1 sen, atau 0,23%, menjadi ditutup pada USD26,05 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli naik USD7,4 atau 0,68%, menjadi ditutup pada USD1.093,9 per ounce.