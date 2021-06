JAKARTA - Grup Astra sedang berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Lily Soeryadjaya pada 29 Juni 2021 pukul 01.40 WIB di RS Medistra, Jakarta.

Kabar duka ini membuat Chief of Corporate Communication and Corporate Social Responsibility (CSR) PT Federal International Finance (FIFGroup), Yulian Warman kembali mengenang nilai-nilai baik dan jasa Lily yang akrab dipanggilnya dengan Tante Lily tersebut. Sejati ada banyak kisah-kisah inspiratif pasangan tersebut yang bisa dipetik dari buku Man Of Honor William Soeryadjaya.

Baca Juga: Kabar Duka, Istri Pendiri Astra International Meninggal Dunia

"Saya masuk Astra tahun 1994 waktu itu kantornya di Pecenongan. Dulu kantornya di lantai 1,5 hingga lantai 3. Kalau sudah sore Tante Lily sering datang berkunjung ke kantor karena dirinya sangat mendukung perjuangan suaminya," kata Yulian saat dihubungi Okezone di Jakarta (29/6/2021).

Dia bercerita dulu saat jelang jam 5 sore, Tante Lily akan menghitung karyawan yang belum pulang karena bekerja keras melampaui jam kantor. Lalu semua karyawan di kantor dihitungnya dan diberikan masakan yang enak untuk makan malam. Bahkan setiap hari bisa berbeda-beda menunya dan lezat.

Baca Juga: Tak Cuma GoTo, Astra Modali Startup Ini hingga USD40 Juta

"Beda dulu sangat erat kekeluargaannya. Kalau sekarang karyawan pesan makanan online tapi kalau dulu dibelikan Tante Lily buat karyawan makan malam," tambahnya. Lebih lanjut dia juga mengenang Om William yang sering bekerja larut di kantor. Bila sudah malam biasanya Om William suka menyapa karyawan yang pulang malam untuk ngobrol ringan. "Kalau ada karyawan pulang terlambat dan lewat depan ruangannya akan dipanggil lalu ditanya cerita kerjanya. Kemudian dia ambil duit di lacinya buat dibelikan mainan untuk anak karyawannya," lanjutnya. Lebih lanjut dia bercerita keakraban antara Om William dan Tante Lily mempererat kekeluargaan di Astra khususnya di masa sebelum Go Publik. Momen-momen perayaan jadi sangat hangat seperti hari ultah Astra, 17 Agustusan, dan banyak lainnya. "Om William dan istrinya sangat humble tidak bedakan orang. Nilai kekeluargaan sangat tinggi dan hanya melihat dari attitude dan kontribusinya. Tidak ada soal SARA. Kultur ini sekarang masih terus dipegang dan akan dipertahankan Astra hingga kedepannya," katanya.