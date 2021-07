JAKARTA - Harga minyak dunia bergerak flat pada hari Jumat. Harga minyak tak bergerak signifikan karena para pedagang mengamati pertemuan penting dari negara-negara penghasil minyak utama.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Naik Jadi USD72/Barel

West Texas Intermediate untuk pengiriman Agustus kehilangan 7 sen menjadi menetap di USD75,16 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman September naik 33 sen menjadi ditutup pada USD76,17 per barel di London ICE Futures Exchange, dilansir dari Xinhua, Sabtu (3/7/2021).

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Naik Jadi USD72/Barel

Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, yang secara kolektif dikenal sebagai OPEC+, melanjutkan pembicaraan pada hari Jumat, sehari setelah gagal mencapai kesepakatan mengenai kuota produksi mulai Agustus dan seterusnya. Pedagang dengan hati-hati menunggu hasil pertemuan.

Aliansi minyak melakukan pengurangan produksi yang dalam tahun lalu karena pandemi merusak permintaan bahan bakar global dan memulihkan produksi karena pemulihan ekonomi berlanjut di sebagian besar dunia. Untuk minggu ini, patokan minyak mentah AS naik 1,5%, sementara Brent naik 1%.