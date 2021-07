JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa dirinya memberi dukungan atas terselenggaranya Hari Belanja Diskon Indonesia (HBDI) 2021, terlebih dalam rangka menyambut perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. HBDI ini bertajuk "Yuk Vaksin, Yuk Belanja, Semua Sehat!".

"Saya sudah bersama Hippindo dalam penyelenggaraan acara ini sejak 2017, dulu logonya berbeda-beda. 2017 batik megamendung Cirebon, 2018 songket Palembang, 2019 batik corak kembang Pekalongan, 2020 batik corang sawunggaling Surakarta, dan tahun ini logo tenun NTT," ujar Sandiaga dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat (9/7/2021).

Dia mengatakan, NTT sendiri merupakan salah satu dari 5 destinasi wisata prioritas. Sandiaga berharap HBDI ini bisa menjadi kesatuan dengan program Bangga Buatan Indonesia (BBI).

"Di tengah pandemi, saya berharap HBDI, Happy Birthday Indonesia 2021 ini bisa berjalan dengan dua hal. Program vaksinasi adalah salah satu cara kita menekan Covid-19, tapi Yuk Belanja! ini penting banget karena konsumsi ini menggerakkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja," tambah Sandiaga.

Pemerintah juga memberikan apresiasi bagaimana di tengah Covid-19 menghadirkan pengalaman belanja yang aman, nyaman, dan menyenangkan dengan bingkai CHSE. Dia pun berharap Indonesia bisa bangkit melawan Covid-19 bersama.

"Mari terus tebarkan optimisme dan harapan, mari terjs optimis dan berinovasi akan peluang yang ada untuk bertahan, buka lapangan kerja seluas-luasnya, dan mudah-mudahan kita bisa revive, survive, dan thrive. HBDI 2021, yes, we can do it!," pungkas Sandiaga.