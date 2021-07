JAKARTA - PT Bukalapak.com Tbk segera melantai di Bursa Efek Indonesia dalam waktu dekat. Pelaksanaan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) Bukalapak dilakukan pada 6 Agustus 2021.

Analis Panin Sekuritas William Hartanto mengatakan, masuknya Bukalapak ke pasar modal Indonesia disebut akan disambut respon positif oleh investor, bahkan disebutnya akan menyentuh auto reject pada hari pertama perdagangan saham.

"(Respon investor) Positif, peminatnya banyak, mungkin setelah listing akan lanjut dibeli oleh investor yang belum dapat di penawaran perdana, jadi bukan tidak mungkin akan langsung auto rejection," ujar William kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (11/7/2021).

William menambahkan, investor cukup memperhatikan tren yang sedang terjadi saat ini sebelum memutuskan membeli saham Bukalapak, dimana saat ini tren investasi di saham teknologi sedang meningkat.

"Cukup memperhatikan trennya saja, apakah masih layak mengikuti tren saham-saham teknologi, dan menurut say masih layak, apalagi bukalapak akan menjadi e-commerce pertama yang masuk bursa. (Dengan) harga saham Rp850 berarti 1 lotnya Rp85.000, masih terjangkau oleh ritel," kata dia.

Selain tren saham teknologi, William juga menyebut bahwa investor pastinya akan melihat kinerja keuangan Bukalapak yang masih mengalami rugi meskipun pendapatannya berhasil meningkat di tahun 2020.

"Perubahan dengan peningkatan pendapatan akan dianggap sebagai sinyal pembalikan arah kinerja dari negatif menjadi positif," ucapnya.

Berdasarkan prospektus yang beredar, Bukalapak akan menawarkan saham sebanyak-banyaknya sebesar 25.765.504.851 saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel dalam IPO nanti.

Saham ini ditawarkan dengan nilai nominal Rp50 setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 25,00% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Adapun saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran berkisar antara Rp750 sampai dengan Rp850 setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS.

Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp21.900.679.123.350 atau hampir menyentuh angka Rp22 triliun.

Dijelaskan juga bahwa seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan sekitar 66 persen oleh Perseroan untuk modal kerja.

Sementara itu, sisanya akan digunakan untuk modal kerja Entitas Anak, yaitu: sekitar 15 persen dialokasikan kepada PT Buka Mitra Indonesia (BMI), sekitar 15 persen dialokasikan kepada PT Buka Usaha Indonesia (BUI), sekitar 1 persen dialokasikan kepada PT Buka Investasi Bersama (BIB), sekitar 1 persen dialokasikan kepada PT Buka Pengadaan Indonesia (BPI), sekitar 1 persen dialokasikan kepada Bukalapak Pte. Ltd. (BLSG), dan sekitar 1 persen dialokasikan kepada PT Five Jack (Five Jack Indonesia).

Berikut jadwal penawaran umum perdana saham Bukalapak sebagai berikut:

- Masa penawaran awal: 9 Juli-19 Juli 2021

- Tanggal efektif: 26 Juli 2021

- Masa penawaran umum perdana saham: 28 Juli - 30 Juli 2021

- Tanggal penjatahan: 3 Agustus 2021

- Tanggal distribusi saham secara elektronik: 5 Agustus 2021

- Tanggal pengembalian uang pesanan: 5 Agustus 2021

- Tanggal pencatatan saham di BEI: 6 Agustus 2021