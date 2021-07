JAKARTA - PT Kimia Farma melayani vaksinasi gotong royong individu di klinik di Jawa dan Bali. Adapun vaksin yang digunakan dari Sinopharm, hasil produksi China National Pharmaceutical Group (Sinopharm).

"Saat ini vaksin dari Sinopharm," ujar Juru Bicara Bio Farma, Bambang Heriyanto, saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu (11/7/2021).

Kimia Farma sebagai anggota Holding BUMN Farmasi baru saja ditunjuk pemerintah untuk menggelar vaksinasi gotong royong bagi masyarakat. Meski begitu, vaksin yang diberikan tidak secara gratis alias berbayar.

Baca Juga: Cara Daftar Vaksinasi Berbayar di 8 Klinik Kimia Farma

Bambang menyebut, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021, harga vaksin per dosis sebesar Rp321.660, harga layanan Rp 117.910. Dengan begitu, total harga satu dosis vaksin yang disuntik sebesar Rp439.570

"Untuk satu orang butuh dua dosis vaksin, (berarti) dua kali Rp439.570 sama dengan Rp879.140 (total dua dosis)," katanya.

Pelaksanaan vaksinasi individu pun dilakukan oleh cucu usaha Kimia Farma yaitu PT Kimia Farma Diagnostika (KFD). KFD sendiri mengelola 422 klinik dan 73 laboratorium di seluruh wilayah Indonesia serta memiliki tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat.

Adapun, delapan klinik untuk tahap perdana vaksinasi yang memberi pelayanan sebagai diantaranya, Klinik Kimia Farma (KF) Senen, Jakarta Pusat dengan kapasitas 200 orang per hari.

Klinik KF Pulogadung, Jakarta Timur, kapasitas 200 orang per hari. Klinik KF Blok M, Jakarta Selatan, kapasitas 100-200 orang per hari, klinik KF Supratman, Bandung, bersifat drive thru dengan kapasitas 200 orang per hari.

Klinik KF Citarum, Semarang dengan kapasitas 100 orang per hari, klinik KF Sukoharjo dengan kapasitas 500 orang per hari, KF Sedati Surabaya, kapasitas 200 orang per hari, hingga klinik KF Batubulan, Bali, kapasitas 100 orang per hari.

Adapun pendaftaran kepesertaan vaksinasi gotong royong individu di Kimia Farma dilakukan melalui tiga jalur atau cara. Pertama, melalui contact/call centre Kimia Farma di nomor 1-500-255. Kedua, melalui website www.kimiafarmaapotek.co.id, kemudian akan diarahkan melalui koneksi nomor Whatsapp.Ketiga, melalui aplikasi Kimia Farma Mobile di ponsel, yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Kimia Farma Mobile baru digunakan mulai Kamis (15/7) karena masih dalam proses penyempurnaan. Pendaftaran kepesertaan akan berisi penentuan tanggal, waktu dan lokasi vaksinasi. Dengan demikian, calon peserta dapat menentukan waktu dan tempat yang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam pelaksanaannya nanti, pihak Kimia Farma akan menjalankan proses vaksinasi sesuai petunjuk Kementerian Kesehatan dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat.