JAKARTA - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) akan meningkatkan produksi oksigen yang digunakan untuk kebutuhan medis. Rencananya, perseroan akan memproduksi 1.000 tabung oksigen per harinya.

Jika 1.000 oksigen bisa diproduksi per harinya, maka diperkirakan perusahaan bisa menyediakan 250 ton oksigen per bulannya. Saat ini, jumlah oksigen yang bisa diproduksi perseroan mencapai 800 tabung per hari.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, pasokan oksigen hasil buah tangan Krakatau Steel akan diberikan secara gratis kepada pemerintah daerah dan rumah sakit (RS). Langkah tersebut merupakan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus menkadi bagian kepedulian perusahaan pelat merah terhadap isu kesehatan dan sosial saat ini.

"Krakatau Steel sebagai juga kepedulian isu daripada oksigen ini, bisa memproduksi dan membantu secara gratis 600 tabung per hari dan ini bisa kita lakukan sampai 1.000 tabung per hari, ini juga membuktikan BUMN itu selain kita sebagai korporasi, kita juga peduli daripada isu-isu sosial, apalagi ini sesuai dengan arahan bapak Presiden," ujar Erick, Selasa (13/7/2021).

Dia mencatat, perseroan akan menyalurkan oksigen bagi rumah sakit, terutama di daerah-daerah dengan tingkat positively rate Covid-19 tinggi. Langkah itu sekaligus mendukung kementerian lain untuk mempercepat dan menjamin ketersediaan alat bantu pernapasan tersebut.

"Apa yang dilakukan Krakatau Steel membuktikan bahwa perusahaan BUMN harus melakukan service oriented. Hal ini telah saya tekankan kepada para direksi BUMN," katanya.

Di tengah kondisi seperti ini, lanjut Erick, perubahan harus dilakukan untuk membantu rakyat dengan aksi nyata. Terlebih kebutuhan oksigen medis yang sangat mendesak di daerah dengan tingkat penyebaran Covid-19 tinggi.

Sementara itu, Erick Thohir menyebut, proses registrasi penting dilakukan untuk memastikan penyelarasan jumlah penerima dan stok gas yang tersedia di gudang perusahaan. "Saya berharap begini, siapa yang mau ke sini registrasi dulu, jangan sampai terjadi kekecewaan, sudah datang jauh-jauh, datang ke sini, tidak tersedia. Jadi, pemerintah daerah, rumah sakit yang mau perlu bantuan ini, tadi registrasi dulu, karena ini bagian dari kecepatan dan percepatan dengan data yang akurat," ujar Erick. Erick juga mengingatkan, pembagian oksigen gratis tetap dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan. Langkah itu untuk menghindari kerumunan masa. "Saya berterima kasih kepada Polri yang sudah menjaga keamanan, kita tidak mau dengan ada bagi-bagi gratis jadi persepsinya jadi tidak baik. Kita mau bagi gratis, tetapi dengan tertib, kita harus jaga, kita enggak mau ada kerumunan nanti protokol kesehatannya malah nyalahin," katanya. Terhitung sejak 4 Juli lalu, Krakatau Steel telah memberikan bantuan pasokan oksigen hingga 3.287 tabung oksigen atau sebesar 28,2 ton oksigen.