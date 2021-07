JAKARTA - Mantan Menteri BUMN Sugiharto dikabarkan meninggal dunia pada hari ini. Sugiharto juga pernah menjabat sebagai Mantan Komut PT Pertamina (Persero).

"Kami juga mendapatkan informasi yang sama. Atas nama keluarga besar Pertamina Group, kami turut berduka cita atas berpulangnya bapak Soegiharto. Semoga diterima amal ibadahnya dan husnul khotimah. aamiin," kata Pjs Senior Vice President Corporate Communication & Investor Relations Pertamina Fajriyah Usman saat dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Kamis (15/7/2021).

Sugiharto merupakan mantan Menteri Negara BUMN di Kabinet Indonesia Bersatu. Dia menjabat dari Oktober 2004 hingga Mei 2007 sebelum digantikan Sofyan Djalil dalam perombakan kabinet yang dilaksanakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Jabatan lain yang pernah diembannya antara lain, menjadi Direktur Keuangan dan Direktur Utama MedcoEnergi, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) hingga menjadi Advisor to the Board of IDB Member Countries Sovereign Investment Forum.

Sugiharto adalah lulusan Universitas Indonesia kemudian menlanjutkan pendidikannya di Sekolah Manajemen di Amsterdam, Belanda dan Universitas Gajah Mada dengan Judicium "Cum-Laude".

