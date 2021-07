JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan megatakan pemerintah telah menyiapkan skenario terburuk (worst case scenario) jika penularan kasus Covid-19 terus melonjak.

Luhut mengatakan, pemerintah juga sudah menduga dan bersiap jika penyebaran kasus Covid-19 suatu hari nanti tembus ke angka 60 ribu kasus per hari.

"Sudah kita duga tapi, terus terang tidak secepat ini. Kami sekarang sudah masuk pada worst case skenario, yang sudah kami duga akan naik di atas. Kita berharap jangan lebih daripada 60 ribu kasus, karena itu nanti mesti ada perkiraan lain lagi," kata Luhut melalui konferensi Virtual, dikutip Jumat, (16/07/2021).

Baca Juga: Kena Lagi! Susi Pudjiastuti Sindir Luhut soal Covid-19: Katanya Kemarin Terkendali

Luhut mengaku pemerintah terus berupaya keras agar skenario terburuk itu jangan sampai terjadi.

"Kalau kita bicara skenario terburuk untuk 60 ribu atau lebih kita masih cukup oke, kita tidak berharap sampai ke 100 ribu." paparnya.

Baca Juga: Isu PPKM Darurat Diperpanjang, Menko Luhut: Masyarakat Tenang

Luhut mengatakan pihak pemerintah telah melakukan kerjasama dengan meminta bantuan kepada negara counter part seperti di Singapura, Abu Dahabi dan Jepang.

"Apa mungkin ada varian lain? We never know. Saya minta ini jangan dipolitisasi kalau sampai terjadi ke sana, kita tenang melaksanakannya, jernih melihatnya," ujarnya.

Oleh karenanya, Luhut meminta segenap masyarakat untuk ikut membantu dengan tidak menyebarkan informasi yang tidak baik soal penularan Covid-19 di Indonesia.