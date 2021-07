JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan anggaran bantuan sosial (bansos) atau BLT Program Keluarga Harapan (PKH). Bansos ini untuk keluarga paling rentan dan miskin yang dicairkan bulan ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, bansos PKH akan disalurkan dengan target 10 juta keluarga atau setara 40 juta orang. Penyalurannya dalam periode 12 bulan dengan total anggaran Rp28,31 triliun

"Kita semua tahu pemerintah memberikan bantalan sosial, selama ini bantalan sosial yang terus menerus dilakukan untuk 10 juta masyarakat yang paling rentan paling miskin," ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Rabu (21/7/2021).

Dia merinci bantuan untuk komposisi bansos PKH bagi ibu hamil: Rp3 juta/tahun (Rp750 ribu/triwulan), balita: Rp3 juta/tahun (Rp750 ribu/triwulan), siswa SD: Rp900 ribu/tahun (Rp125 ribu/triwulan).

Siswa SMP: Rp1,5 juta/tahun (Rp375 ribu/triwulan), sedangkan siswa SMA: Rp2 juta/tahun (Rp500 ribu/triwulan). Disabilitas: Rp2,4 juta/tahun (Rp600 ribu/triwulan), Lansia: Rp2,4 juta/tahun (Rp 600 ribu/triwulan)

"Setiap keluarga diberikan berdasarkan komposisi sesuai keluarga tersebut. Apabila keluarga ini memiliki ibu hamil maka dia mendapatkan Rp3 juta per tahun. Kalau ada balitanya Rp3 juta per tahun, kalau ada anak SD-nya Rp900 ribu per tahun," katanya.