JAKARTA - Kementerian Keuangan kembali menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi mata uang asing atau global bonds. Transaksi penjualan Surat Utang Negara (SUN) dalam dua mata uang asing (dual-currency) yaitu dolar AS dan Euro dengan format SEC-Registered Shelf Take-Down.

"Pemerintah secara cepat dan oportunistik memutuskan untuk melakukan transaksi penerbitan SUN Valas dual-currency yang kedua di tahun ini. Hasil dari penerbitan kali ini akan digunakan untuk memenuhi pembiayaan APBN secara umum, termasuk untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19," tulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPP) Kementerian Keuangan di Jakarta, Kamis (22/7/2021).

Rinciannya, Pemerintah menerbitkan 3 SUN denominasi dolar AS dan 1 SUN denominasi euro. Seri RI0731 bertenor 10 tahun memiliki tingkat kupon 2,15% dan imbal hasil (yield) 2,2% dengan total penerbitan USD600 juta. Seri tersebut akan jatuh tempo pada 28 Juli 2031

Seri RI0351 dengan tenor 30 tahun akan jatuh tempo pada 12 Maret 2051 dengan tingkat kupon dan yield masing-masing sebesar 3,05% dan 3,1%. Total penerbitan RI0351 adalah USD750 juta

Selanjutnya, seri RI0371 dengan waktu jatuh tempo 12 Maret 2071 memiliki tenor 50 tahun dengan jumlah penerbitan USD300 juta. Tingkat kupon dan imbal hasil yang ditawarkan pada seri ini adalah senilai 3,35%.

Sementara itu, SUN denominasi euro, RIEUR0729 ditawarkan dengan kupon 1 persen serta imbal hasil sebanyak 1,068 persen. Seri yang diterbitkan sebanyak 500 juta euro dan memiliki tenor 8 tahun ini akan jatuh tempo pada 28 Juli 2029.

Keempat seri SUN yang diterbitkan pada transaksi kali ini diperkirakan akan memperoleh peringkat Baa2 dari Moody’s, BBB dari Standard & Poor’s, dan BBB dari Fitch* serta akan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange. Joint Bookrunners dalam transaksi ini adalah BNP Paribas, BofA Securities (B&D), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, sedangkan yang bertindak sebagai co-Managers adalah PT BRI Danareksa Sekuritas and PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.