JAKARTA - Pedagang pasar semakin khawatir dengan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan Level 4. Pasalnya, dampak selama pemberlakukan PPKM Darurat beberapa waktu lalu membuat pendapatan turun hingga 50%.

Salah satu pedagang di Pasar Tradisional Pondok Gede, Mufthi (39) mengatakan, pendapatan usaha di pasar menurun 50% dari pendapatan biasanya.

"Di Pasar Minggu, adik saya itu biasa omsetnya Rp4 juta per hari, cuma sekarang Rp2,5 juta per hari sudah paling ramai. Saya juga mengalami penurunan, dari biasa omset Rp4 juta per hari, sekarang menurun bisa Rp3 juta hingga Rp2 juta per hari," ujar Mufthi, saat ditemui MNC Portal, Senin (26/7/2021).

Sementara itu, Mufthi menilai bantuan sosial pemerintah tidak mencukupi jika masyarakat disuruh bertahan hidup dengan uang Rp300 ribu per bulan.

"Kalau emang PPKM diperpanjang, ya boleh, tapi ingat rakyat kecil, makannya? Apa cukup sebulan Rp300 ribu? Sedang di rumah ada 5 orang 6 orang." ujarnya.

Senada dengan Mufthi, Imin yang menjual bahan dasar makanan pun mengakui hal yang sama. Pendapatannya terus menurun seiring diberlakukannya PPKM Darurat. "Kalau kemarin kan PPKM itu memang turun drastis, bisa dibilang setengahnya lah, kalau biasa Rp4 juta, sekaranh cuma Rp2 juta," ujar Imin.