JAKARTA - Pergerakan IHSG di awal pekan perdagangan minggu ini ditutup menguat tipis sebesar +0,08% ke level 6.106,39 sementara net foreign sell mencapai Rp242,15 miliar. IHSG menguat seiring dengan kebijakan pemerintah untuk melonggarkan aktivitas publik, walaupun status PPKM Level 4 masih diperpanjang.

Pasar merespons kebijakan positif ini karena kegiatan bisnis dengan protokol ketat kini diperbolehkan untuk dibuka. Selain itu muncul optimisme di kalangan pasar bahwa Covid-19 akan terkendali. Sementara itu, nilai tukar Rupiah menguat di Rp14.483.

Selanjutnya, IHSG ditutup melemah sebesar -0,15% ke level 6.097,05 pada perdagangan Selasa (27/07/2021), sementara net foreign buy mencapai Rp46,39 miliar. IHSG melemah didorong oleh pelemahan hampir di semua sektor, dipimpin oleh sektor non-siklikal sebesar -1,42% diikuti sektor properti (-0,59%).

“IHSG melemah karena jumlah kematian akibat virus Covid-19 yang tinggi. Pada perdagangan Selasa (27/07/2021), investor mencermati apa yang akan terjadi setelah kebijakan PPKM direlaksasi. Ada risiko jumlah kasus infeksi Covid-19 dan kasus kematian yang meningkat seiring pelonggaran PPKM,” jelas Equity Analyst MNC Sekuritas Rifqi Ramadan.

Pada perdagangan hari berikutnya, Rabu (28/07/2021), IHSG ditutup melemah sebesar -0,14% ke level 6.088,52, diikuti dengan net foreign sell mencapai Rp329,51 miliar. IHSG ditutup menguat sebesar +0,53% ke level 6.120,73 pada perdagangan Kamis (29/07/2021), diikuti dengan net foreign buy mencapai Rp50,98 miliar.

Research Analyst MNC Sekuritas Aqil Triyadi memperkirakan IHSG selama sepekan ke depan akan bergerak di kisaran area 5.947 – 6.140. Selama IHSG belum mampu menembus level resistance di 6.166, maka ia memperkirakan IHSG rawan untuk terkoreksi menguji level 6.015. Sedangkan apabila tertembus, maka dapat diperhatikan level support IHSG berikutnya berada di level 5.947.

