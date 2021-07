CHICAGO - Harga emas anjlok pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), karena menguatnya dolar AS sehingga memicu aksi ambil keuntungan setelah logam kuning mengalami rally singkat dengan mencapai level tertinggi dalam enam minggu.

Kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, turun USD18,6 atau 1,01% menjadi USD1.817,20 per ounce. Sehari sebelumnya, Kamis (29/7/2021) harga emas berjangka naik USD31,2 atau 1,73% menjadi USD1.835,8.

Sementara itu, pada minggu ini harga emas bergerak naik 0,9% dan 2,6% pada bulan ini.

Harga emas mencapai level tertinggi dalam dua minggu pada Kamis (29/7/2021), setelah Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan pasar kerja AS masih memiliki beberapa alasan untuk dibahas sebelum The Fed menarik kembali dukungannya.

Ahli Strategi Pasar Senior RJO Futures Bob Haberkorn mengatakan, data yang menunjukkan kenaikan inflasi inti pada kecepatan yang sedikit lebih lambat dari perkiraan bulan lalu, ditambah dengan dolar yang lebih kuat, telah membebani emas. Emas secara tradisional dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi.

"Emas masih terlihat kuat pada level ini dan fakta bahwa The Fed tidak benar-benar mengatakan apa pun yang akan mengubah arah pembelian aset atau kenaikan suku bunga menambah kekuatan pasar," ujarnya, dikutip dari Antara, Sabtu (31/7/2021).

Imbal hasil obligasi pemerintah yang lebih rendah juga menurunkan peluang kerugian memegang emas, yang tidak membayar suku bunga.

Indeks dolar, pengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya merosot ke level terendah satu bulan sebelumnya, naik 0,3% mengurangi daya tarik emas bagi pemegang mata uang lainnya.

Sementara itu, Managing Partner CPM Group Jeffrey Christian memperkirakan harga emas akan menembus level di bawah USD1.770 dan perak di bawah USD25 selama bulan Agustus. “Ada banyak investor emas dan perak non-tradisional yang membeli logam setelah lonjakan tahun lalu pada Agustus dan harga belum kembali ke level itu, jadi Anda memiliki banyak investor yang mengatakan ini tidak terjadi, saya akan memindahkan uang saya ke tempat lain,” ujarnya. Harga logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September turun 23,5 sen atau 0,91% menjadi USD25,547 per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober turun USD19,2 atau 1,8% menjadi USD1.048,4 per ounce.