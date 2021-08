JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp9.402,00 per kg pada Juli 2021. Harga ini turun sebesar 1,42% dibandingkan bulan sebelumnya.

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan sedangkan beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp8.887,00 per kg atau turun sebesar 0,22% dan rata-rata harga beras luar kualitas di penggilingan sebesar Rp8.481,00 per kg atau turun sebesar 2,46%.

"Kualitas premium di penggilingan sebesar Rp9.402,00 per kg; turun sebesar 1,42% dibandingkan bulan sebelumnya," kata Margo dalam video virtual, Senin (2/8/2021).

Lanjutnya, dari 1.753 transaksi penjualan gabah di 26 provinsi selama Juli 2021, tercatat transaksi gabah kering panen (GKP) 66,52%, gabah kering giling (GKG) 15,40%; dan gabah luar kualitas 18,08%

Selama Juli 2021, rata-rata harga GKP di tingkat petani Rp4.311,00 per kg atau turun 5,17% dan di tingkat penggilingan Rp4.408,00 per kg atau turun 5,11% dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya.

Rata-rata harga GKG di tingkat petani Rp4.874,00 per kg atau turun 1,81% dan di tingkat penggilingan Rp5.002,00 per kg atau turun 1,64%. Harga gabah luar kualitas di tingkat petani Rp3.979,00 per kg atau turun 3,95% dan di tingkat penggilingan Rp4.072,00 per kg atau turun 3,79%.