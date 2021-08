JAKARTA – MNC Sekuritas yang merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta telah mendapat beragam penghargaan, terus memberikan kontribusi bagi dunia pasar modal. Kontribusinya termasuk melalui edukasi virtual, seperti penyelenggaraan Instagram Live bertema “Promising Sectors in the 2nd Wave of COVID-19” yang digelar pada Kamis, 25 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB.

Ajang ini dilatarbelakangi oleh pergerakan IHSG dari awal tahun termasuk stagnan karena hanya bertumbuh sebesar 2,53% YTD meskipun sudah meningkat 20% secara YoY dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini rupanya masih dipengaruhi oleh dua isu utama, yaitu positivity rate COVID-19 dan perubahan kebijakan Amerika Serikat.

Sentimen akibat positivity rate COVID-19 dinilai tidak senegatif dulu karena pada puncak gelombang 2 kemarin, market tidak bersikap _overreacting dan melakukan panic selling. Meskipun demikian, pada satu sisi masih terdapat kekhawatiran dan menanti kepastian untuk pemulihan.

Lantas, jika hingga saat ini IHSG masih sideways, apakah terdapat peluang untuk mendapatkan keuntungan di market? Sektor apa sajakah yang berpeluang untuk mengalami pertumbuhan di atas kinerja IHSG? Apa saja sektor yang sampai saat ini menjadi isu hangat di market?

Pastikan Anda menyaksikan Instagram Live #mncsekuritas pada Kamis (5/8/2021) pukul 14.00 WIB dengan tema “Promising Sectors in the 2nd Wave of COVID-19” untuk dapat menyaksikan ulasan selengkapnya. Instagram Live ini akan menghadirkan Research Analyst MNC Sekuritas Catherina Vincentia sebagai narasumber dan Dosen Departemen Manajemen Universitas Pelita Harapan Vina Christina Nugroho sebagai host. MNC Sekuritas, Invest with The Best!