JAKARTA - Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange jatuh pada hari Kamis (Jumat pagi WIB) karena imbal hasil obligasi pemerintah AS naik.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember turun 5,6 dolar AS, atau 0,31 persen, menjadi ditutup pada 1.808,9 dolar AS per ounce.

Emas juga berada di bawah tekanan karena ketiga indeks pasar saham utama AS naik.

Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan, pada hari Kamis, bahwa klaim pengangguran awal AS mencapai 385.000 untuk pekan yang terakhir 31 Juli, sesuai perkiraan.

Investor juga menunggu laporan pekerjaan bulanan AS yang akan keluar pada hari Jumat.

Perak untuk pengiriman September turun 16,9 sen, atau 0,66 persen, menjadi ditutup pada 25,292 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober turun 15,6 dolar, atau 1,53 persen, menjadi ditutup pada 1,005,7 dolar per ounce.

