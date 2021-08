JAKARTA - Harga minyak dunia naik pada perdagangan kemarin. Harga emas dunia naik karena data menunjukkan penurunan persediaan minyak mentah AS.

West Texas Intermediate untuk pengiriman September naik 96 sen dolar AS menjadi menetap ada USD69,25 per barel di New York Mercantile Exchange.

Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober meningkat 81 sen menjadi ditutup pada USD71,44 per barel di London ICE Futures Exchange.

Persediaan minyak mentah AS turun 0,4 juta barel selama pekan yang berakhir 6 Agustus, badan informasi energi AS, EIA mengatakan dalam sebuah laporan pada Rabu.

Dengan angka 438,8 juta barel, persediaan minyak mentah AS itu sekitar 6% di bawah rata-rata lima tahun terakhir. Menurut EIA, total persediaan turun 1,4 juta barel pada pekan lalu, sedangkan persediaan bahan bakar sulingan meningkat 1,8 juta barel. Dalam Outlook Energi Jangka Pendek yang diterbitkan pada Selasa, EIA menyebutkan permintaan bensin AS lebih tinggi dari yang diperkirakan selama Mei hingga Juli.