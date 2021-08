NEW YORK - Harga minyak terus melemah pada perdagangan Jumat, karena pedagang khawatir terhadap penyebaran varian Delta Covid-19 yang akan mengancam pemulihan permintaan minyak.

Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September kehilangan 65 sen, menjadi USD68,44 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober menurun 72 sen menjadi ditutup pada USD70,59 per barel di London ICE Futures Exchange.

Untuk minggu ini patokan harga minyak mentah AS (WTI) naik 0,2%, sementara Brent turun 0,2%, berdasarkan kontrak bulan depan.

"Baik IEA dan OPEC menerbitkan laporan bulanan mereka kemarin. Tenor umum mereka dalam kedua kasus adalah bearish untuk harga," kata Analis Energi Commerzbank Research, Carsten Fritsch, dikutip dari Antara, Sabtu (14/8/2021).

Badan Energi Internasional (IEA) mengatakan dalam laporan bulanan yang diawasi ketat bahwa pertumbuhan permintaan tiba-tiba berbalik arah pada Juli setelah kenaikan yang nyata pada bulan Juni,

"Dan prospek untuk sisa tahun ini telah diturunkan karena memburuknya perkembangan pandemi dan revisi data historis," ujarnya.

Pengamat energi internasional juga membayangkan surplus pasokan yang cukup besar tahun depan jika OPEC+ tetap pada rencananya dan sepenuhnya membalikkan pemangkasan produksinya. Dalam laporan bulanannya, Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) berpegang kuat pada perkiraan permintaannya, namun, ia berbagi pandangan dengan IEA bahwa tahun depan permintaan OPEC akan lebih rendah 1 juta barel per hari dari yang diperkirakan sebelumnya.