WASHINGTON - Gubernur Federal Reserve (The Fed) atau Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Jerome Powell akan berpidato mengenai prospek ekonomi AS.

Pidato Jerome Powell dijadwalkan pekan depan dalam simposium yang digelar di Jackson Hole, Wyoming, AS. Pengumuman ini disampaikan oleh Federal Reserve pada Kamis lalu (19/8) di mana Powell akan menyampaikan pidatonya secara virtual.

Tentunya, pidato Jerome Powell dinanti pelaku pasar ini berisi mengenai 'Tinjauan Kerangka Kebijakan Moneter' dengan fokus ke persoalan strategi pemulihan ekonomi.

Melansir Reuters, Minggu (22/8/2021), investor dan analis masih belum menemukan petunjuk akan ke mana arah pembicaraan Powell nantinya.

Analis memperkirakan pemimpin Fed ke-16 akan menyusun roadmap tentang rencana penyelenggaraan tapering (pengurangan nilai pembelian aset) lebih cepat, sejalan dengan dukungan dari sejumlah pejabat Fed lainnya yang membaca data inflasi terakhir.

Di lain kesempatan, Powell pernah menepis bahwa pembacaan terkait inflasi dan strategi mengatasinya masih bersifat sementara. Artinya masih ada 'kartu-as' yang belum dikeluarkan oleh pria berusia 68 tahun tersebut. Sebelumnya, anggota komite pemilik hak suara dalam Federal Open Market Komite (FOMC) menyepakai langkah the Fed untuk segera melakukan tapering, dengan memakai dua argumen yaitu: (1) target inflasi telah tercapai, (2) pemulihan pasar tenaga kerja sudah maksimal. Mengingat neraca the Fed yang telah mencapai USD8,3 triliun, pidato bos the Fed dimungkinkan menjadi penting bagi investor.