JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa banyak negara akan hidup berdampingan dengan Covid-19 yang akan menjadi endemi. Hal ini berdasarkan temuan para ahli yang diterbitkan Majalah Nature kepada 119 immunologist, infectious-disease researchers and virologists di 23 negara.

"Para ahli dari 23 negara menyebutkan bahwa pandemi ini very likely 60% sangat mungkin dan 29% mungkin akan menjadi endemi. Jadi, kita percaya kepada science dan para ahli di bidangnya. Mereka menganggap dunia akan menghadapi dunia baru living with endemi," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Rabu (25/8/2021).

Untuk itu, protokol kesehatan seperti disiplin 5M sebagai kultur yang baru. 5M yang dimaksud yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.

Selain itu juga, pemerintah akan melakukan implementasi 3T (testing, tracing, dan treatment) yang intensif serta menjaga sistem kesehatan yang andal dan siaga.

"Dengan adanya pandemi, kesempatan untuk mereformasi kesehatan yang ada di Indonesia, termasuk jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS. Ini kesempatan untuk review semua policy di bidang kesehatan," jelasnya

Dia menambahkanAPBN menjadi satu-satunya pendorong ekonomi agar tetap bergerak sejak pandemi melanda tahun lalu. Bahkan tahun ini pemerintah juga masih mengandalkan APBN karena aktivitas ekonomi tertekan kemunculan varian baru covid-19. "Instrumen APBN mengangkat, countering dari siklus penurunan yang luar biasa. Dia satu-satunya yang menarik ekonomi kembali, sebab pemulihan masih rapuh. 2021 kita tetap sanggah pemulihan dengan munculnya varian delta," tandasnya.