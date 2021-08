JAKARTA - Inovasi digitalisasi dan teknologi informasi semakin memudahkan aktivitas masyarakat, termasuk dalam transaksi keuangan dan investasi.

Sebagai perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan, MNC Sekuritas juga agresif melakukan terobosan dalam mengembangkan aplikasi investasi, seperti dikutip dari akun Instagramnya, MNC Sekuritas akan melakukan rebranding aplikasi MotionTrade yang akan dirilis Kamis sore nanti, 26 Agustus 2021, pukul 15.30 – 16.30 WIB.

Rebranding ini akan ditandai dengan acara peluncuran MotionTrade pada Kamis (26/08/2021) dan ditayangkan secara live streaming melalui Okezone.com, Sindonews.com, iNews.id, IDXChannel.com, RCTI+ serta YouTube MNC Sekuritas.

Guna mengikuti live streaming melalui Zoom, segera daftarkan diri Anda melalui link: bit.ly/LaunchingMotionTrade.

Acara ini akan dihadiri oleh Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi dan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

Dalam acara ini, Anda juga berkesempatan meraih doorprize senilai total Rp50 juta.

Salah satu fitur menarik yang menjadi unggulan aplikasi MotionTrade adalah fitur Voice Command. Fitur ini dapat memberikan kemudahan pada nasabah untuk bisa mengoperasikan MotionTrade dengan menggunakan fitur perintah suara.

Selain itu, dengan MotionTrade nasabah akan sangat leluasa memilih investasi dan mengoptimalkan strategi distribusi portofolio, baik berupa saham dan reksa dana.

Pasalnya, aplikasi MotionTrade dilengkapi dengan produk reksa dana yang merupakan hasil kerja sama antara MNC Sekuritas dengan 14 manajer investasi ternama.

Nikmati layanan investasi saham dari #MNCSekuritas yang merupakan unit usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dengan segera install aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link download onelink.to/motiontrade.