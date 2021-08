JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melakukan uji coba aplikasi transaksi tol nirsentuh atau touch-less transaction Single Lane Free Flow (SLFF), Let it Flo pada awal 2021. Namun, perseroan belum memastikan kapan sistem tersebut resmi diberlakukan pada seluruh gerbang tol.

"Maaf saya belum bisa memberikan keterangan soal Let it Flo," ujar Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru saat dikonfirmasi, Jumat (27/8/2021).

Stiker Let it Flo sendiri saat ini tengah dikembangkan anak usaha Jasa Marga, PT Jasamarga Tollroad Operator.

Mengutip keterangan resmi emiten, Let it Flo merupakan mengembangkan sistem pembayaran di gerbang tol berbasis server dan teknologi radio frequency identification (RFID) yang nantinya diberlakukan bagi pengguna jalan tol.

Teknologi tersebut diklaim mampu memudahkan pengguna jalan tol saat melintasi pintu tol. Di mana, pengguna tak perlu menghentikan kendaraannya saat ingin melakukan transaksi pembayaran di gerbang tol.

Untuk menggunakan Let it Flo, pengguna jalan tol hanya perlu mengunduh aplikasi Let it Flo dan melakukan sinkronisasi dengan stiker RFID yang ditempatkan di bagian depan kendaraan.

Lantas, bagaimana caranya memperoleh aplikasi Let it Flo? Langkah pertama, pengguna terlebih dahulu melakukan registrasi di aplikasi Let it Flo. Caranya, mengunduh (download) aplikasi Let it Flo dari Playstore. Kedua, lakukan pemesanan dan pilih lokasi pengambilan stiker RFID. Setelah melakukan pemesanan RFID, tentukan lokasi dan tempat pemasangan stiker RFID. Ketiga, bawa kendaraan ke lokasi pemasangan RFID. Datang ke lokasi pemasangan stiker RFID sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Keempat, pemasangan stiker RFID.Tim teknisi Let it Flo akan membantu proses pemasangan, pengujian dan aktivasi stiker RFID. Kelima, plikasi Let it Flo siap digunakan. Segera isi ulang voucher agar aplikasi Let it Flo siap digunakan.