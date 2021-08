JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Dalam rangka menunjang aktivitas investasi nasabahnya, MNC Sekuritas melakukan rebranding aplikasi MotionTrade untuk menyempurnakan aplikasi terdahulunya yaitu MNC Trade New.

Aplikasi MotionTrade merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk berinvestasi saham maupun reksa dana. MotionTrade juga dilengkapi dengan fitur perintah suara yang memudahkan nasabah dalam memberikan perintah transaksi, membaca berita, melihat chart pergerakan harga saham, dan lain sebagainya.

Penasaran fitur unggulan apa saja yang ada di aplikasi MotionTrade? Secanggih apa perintah suara yang ada di aplikasi MotionTrade ini?

Simak ulasan selengkapnya dalam perbincangan bertajuk “Kupas Kecanggihan Fitur MotionTrade” bersama Direktur IT & Online Trading MNC Sekuritas Fifi Virgantria dalam program Global Radio DJ di Global Radio 88.4 FM, pada Selasa (31/08/2021) pukul 14.00 WIB bersama host Global Radio Shandy Luo!

Nikmati layanan investasi saham dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

